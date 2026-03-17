PRI adelanta voto en contra del ‘Plan B’ de reforma electoral de Sheinbaum

El coordinador del PRI en el Senado de la República, Manuel Añorve, denunció que el Plan B no es un ajuste administrativo, sino un intento por concentrar el poder político, por lo que adelantó que su partido votará en contra, al considerar que, bajo el argumento de austeridad, se pretende debilitar al árbitro electoral y concentrar el poder político.

En entrevista de medios, el legislador sostuvo que la propuesta busca debilitar a las instituciones electorales, particularmente al Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de controlar los comicios y favorecer al partido en el poder rumbo a 2027.

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Añorve comparó el modelo que impulsa Morena con el del expresidente venezolano Nicolás Maduro, al advertir sobre un proyecto autoritario.

‘No es el Plan B, es el Plan Maduro. Es un traje a la medida, como en Venezuela, para apoderarse de la democracia electoral y decidir quién gana y quién pierde’, afirmó.

Añorve aseguró que lo que la iniciativa presidencial busca es permitir ventajas indebidas a Morena en los próximos procesos electorales.

Además, acusó que el oficialismo pretende reducir la representación proporcional en municipios, limitar contrapesos y facilitar la promoción anticipada de figuras políticas.

Añorve Baños acusó que el proyecto abre la puerta para que la presidenta Claudia Sheinbaum aparezca en la boleta de 2027 o participe indirectamente en campañas con recursos públicos, con el pretexto de la consulta de revocación de mandato, mientras que los llamados ‘coordinadores de la transformación’, que no son otra cosa que candidatos adelantados, dijo, serían operadores políticos rumbo a la consolidación de un sistema de partido único.