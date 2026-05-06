Chocan Morena y oposición en el Senado por Rubén Rocha y Maru Campos

La diputada morenista Beatriz Andrea Navarro acusó a grupos políticos que han intentado mancillar la soberanía nacional y debilitar a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Legisladores de Morena y la Oposición debaten en la sesión de la Comisión Permanente los señalamientos de Estados Unidos contra el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, así como la intervención de agentes extranjeros en operativo del Gobierno de Chihuahua que encabeza la panista Maru Campos.

Defendió que el Gobernador de Sinaloa y el Presidente Municipal de Culiacán solicitaron licencias para agilizar y transparentar el proceso de investigación en apego a la legalidad.

El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, dijo que se han dicho muchas mentiras de la Oposición.

Refirió que la Gobernadora de Chihuahua ha confesado que participaron agentes de la CIA en su Gobierno de manera ilegal.

“Aquí la Oposición de derecha, que siempre está contra México, quiere argumentar y atraer el caso de Sinaloa, ahí hay una tarea política que aprender, cuando se insinúa, porque es eso, alguna responsabilidad, qué hizo el Gobierno de Sinaloa, solicitar licencia, igual el Presidente Municipal de Culiacán y someterse sin fuero, así que no se esconda la Gobernadora, que responda ante el pueblo con verdad”, expresó.

El diputado del PRI, Rubén Moreira, denunció que la democracia en México está en riesgo por la presunta intervención del crimen organizado en procesos electorales recientes, con casos documentados en Sinaloa y Michoacán.

Aseguró que en 2021, en Sinaloa, opositores fueron privados de la libertad previo a la jornada electoral, lo que habría inhibido denuncias por temor a represalias. Señaló además que hechos similares se repitieron en 2024.

El legislador agregó que existe evidencia judicial en Michoacán sobre la intervención del crimen organizado en comicios locales, lo que, dijo, confirma un patrón de riesgo institucional.

Advirtió que, de no tomarse medidas, estas prácticas podrían repetirse en los próximos procesos electorales, incluyendo la elección de candidatos.

El diputado del PT, Reginaldo Sandoval, acusó que la Gobernadora de Chihuahua violó la Constitución y la Ley General de Seguridad Pública al permitir la participación de agentes extranjeros.

“Reprobamos a la Gobernadora de Chihuahua, porque no hay duda que ella violó la Constitución, violó la Ley General de Seguridad Pública”, declaró.

Añadió que, desde su perspectiva, el operativo no era lo que se reportó oficialmente.

“¿Qué hacía gente de la CIA combatiendo ese disque laboratorio? Para nosotros era un entrenamiento”, mencionó.

Gibrán Ramírez Reyes, diputado de MC, señaló elecciones fraudulentas en 2021 en Sinaloa, en las que se impuso de manera fraudulenta a Rubén Rocha Moya.

Denunció que el senador morenista Enrique Inzunza dejó un Poder Judicial local a cargo de familiares y cercanos a él.

Reprocha las acciones tanto de Rocha Moya como de Inzunza como actores del asesinato del Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de sus relaciones con los cárteles de Sinaloa.