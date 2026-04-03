Recolectan casi 900 toneladas de hidrocarburo en playas por derrame en Golfo de México

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México
/ 3 abril 2026
    Recolectan casi 900 toneladas de hidrocarburo en playas por derrame en Golfo de México
    La limpieza del derrame de hidrocarburo en el Golfo de México aumentó 13% y recolectó 889.4 toneladas en las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche. ALAÍN HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO

Con acciones desplegadas en 48 playas, de las cuales 32 ya se encuentran sin arribazón

La limpieza del derrame de hidrocarburo en el Golfo de México aumentó 13% y recolectó 889.4 toneladas en las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche, durante el periodo vacacional de Semana Santa, de acuerdo con el Gobierno Federal.

“A través de la coordinación de 3 mil 145 elementos de la Secretaría de Marina, Pemex, Semarnat, Profepa, Conapesca, ASEA, Conanp y autoridades municipales, se han instalado 2 mil metros de barreras de contención, realizado 475 recorridos de manera reiterada en más de 630 kilómetros de costa y ejecutado operaciones marítimas y aéreas, como sobrevuelos de reconocimiento en Cantarell, así como muestreo de hidrocarburo con su respectiva cadena de custodia e inspección de buques, logrando la recolección manual y mecánica de 889.4 toneladas de hidrocarburo, mismas que han sido manejadas bajo protocolos ambientales para su adecuada disposición final”, señaló Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de un comunicado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/especialista-duda-de-version-oficial-por-derrame-en-golfo-semar-investiga-buques-y-chapopoteras-CI19771003

El Gobierno Federal absolvió a Pemex del derrame que tiene lugar en el Golfo de México y que ha impactado a más de 700 kilómetros (km) de playas.

Las razones que ha ofrecido el gobierno federal son un derrame ilícito de un barco y dos emanaciones naturales una en Coatzacoalcos y otra en Cantarell, a la cual le achacan la mayor importancia de este nuevo desastre.

El comunicado de su grupo institucional encargado de la situación refiere que se mantiene el operativo interinstitucional para la atención de la presencia de hidrocarburo en el litoral del Golfo de México, con acciones desplegadas en 48 playas, de las cuales 32 ya se encuentran sin arribazón (7 en Tabasco y 25 en Veracruz), resultado de trabajos intensivos de limpieza, contención y monitoreo.

Asimismo, se mantiene un monitoreo permanente de corrientes y condiciones meteorológicas para optimizar las operaciones, asegura la petrolera.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/barcena-supervisa-limpieza-en-veracruz-a-un-mes-de-derrame-de-petroleo-en-el-golfo-de-mexico-IL19749023

Para estas acciones, se han empleado diversos recursos, entre los que se incluyen 25 buques y embarcaciones, 48 vehículos, 9 aeronaves de ala fija y móvil, 3 drones aéreos y 3 drones submarinos, dice el gobierno.

En esta temporada de Semana Santa, se llevan acciones de monitoreo y vigilancia permanente en 48 playas de Veracruz, Tabasco y Campeche.

Pemex desplegó 780 trabajadores en labores de limpieza por arribo de hidrocarburos; no obstante, el esfuerzo acumulado ha implicado la contratación de 958 personas, debido a que estas actividades se desarrollan mediante esquemas temporales y rotativos, con contrataciones por periodos específicos conforme a las necesidades de atención en cada zona.

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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