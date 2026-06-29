Reconfiguran drones, tácticas de guerra y combate a la inseguridad

CDMX.- La industria de defensa adapta sus estrategias de ingeniería y desarrollo tecnológico al desafío actual de la seguridad mundial: los drones. Los sistemas aéreos no tripulados son en la actualidad una de las amenazas crecientes no sólo en escenarios de conflicto bélico, como en Ucrania y Medio Oriente, sino también en países donde son utilizados por la delincuencia organizada para actividades ilícitas, tal es el caso de México y Colombia, de acuerdo con ejecutivos de Saab y expertos en seguridad nacional.

Ana Paula Cordeiro, vicepresidente de Negocios y Ventas para América Latina de Saab, afirmó que el uso de esta tecnología por parte de los delincuentes es uno de los retos a lo que actualmente se enfrenta la industria militar. “El tema de los drones representa, básicamente, una amenaza no sólo en Colombia, México, Ucrania o Brasil —donde también afrontamos situaciones propias relacionadas con ellos—, sino también por su uso por parte de delincuentes y su presencia cerca de los aeropuertos. Considero que esta es una de las amenazas a las que nos enfrentamos”, indicó Cordeiro. De acuerdo con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), los cárteles mexicanos emplean vehículos no tripulados o drones en el tráfico de drogas en la frontera con Estados Unidos, país que planea adquirir 460 sistemas de vigilancia para enfrentar esta problemática en su territorio.

Asimismo, los grupos criminales usan los drones para atacar con explosivos artesanales a sus rivales y a las fuerzas armadas y de seguridad pública. El Ejército y la Guardia Nacional han asegurado 134 aparatos de este tipo desde 2019 en los estados de Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. “Regularmente sucede con la tecnología. Tiene su desarrollo pacífico, civilizatorio y de manera simultánea, un poco más en rezago. Esa misma tecnología se utiliza con fines criminales como lo vemos lamentablemente en el caso de Michoacán, donde de manera recurrente los grupos criminales utilizan los drones para agredir a la población civil, sus enemigos y a personal de las fuerzas del orden, sobre todo al Ejército mexicano”, comentó Javier Oliva Posada, experto en defensa y seguridad nacional.

PAPEL CENTRAL Ana Paula Cordeiro, ejecutiva de Saab, explicó que la guerra entre Ucrania y Rusia en su inicio se desarrolló con tanques y armamento convencional, pero ahora los drones ocupan un papel central en las ofensivas militares entre ambos países. Tan sólo en la última semana Rusia lanzó mil 400 drones de ataque en distintos blancos de Ucrania, de acuerdo con el presidente de ese país, Volodimir Zelenski, mientras que el ejército ucraniano ha respondido también con cientos de aeronaves no tripuladas en instalaciones estratégicas rusas. Su creciente uso, indicó Cordeiro, es una nueva vertiente en la guerra moderna que sucedió muy rápido y a mayor escala de lo previsto, que las compañías de defensa —como la sueca Saab— están siguiendo de cara al futuro de la industria militar. “Cuando estalló la guerra en Ucrania la situación era diferente: había tanques. Hoy en día, hay muchísimos drones. Esa es, en cierto modo, una nueva vía que todos estamos siguiendo”, dijo la ejecutiva, quien cuenta con 28 años de experiencia en la industria de la defensa.

Ante este panorama, Cordeiro señaló que las áreas de ingeniería, desarrollo y diseño de la compañías de defensa amplían sus capacidades para responder a este momento en el que los ejércitos del mundo se preparan por el crecimiento en el uso de drones para ataques coordinados, como es el caso de Corea del Sur que hace unos días realizó su primer ejercicio que simulaba un ataque con un enjambre de drones. En el caso de Saab, Ana Paula Cordeiro explicó que la empresa sueca desarrolló el radar tridimensional Giraffe 1X, un sistema de vigilancia y defensa contra drones, disparos de artillería, aeronaves y helicópteros, con cobertura de 360 grados y que puede instalarse en plataformas fijas o móviles.

“Toda la industria está intentando crear sus propias soluciones; nosotros hemos desarrollado la nuestra. El radar Giraffe 1X es un sistema portátil, extremadamente fácil de operar y capaz de detectar amenazas con gran rapidez”, comentó. Dicho radar —destacó— se ha empleado en distintos países para proteger embajadas, sedes policiales y en grandes eventos como los Juegos Olímpicos y el Mundial de Futbol. “Estamos orgullosos de todos nuestros sistemas, pero este es un ámbito en el que, sin duda, llevamos ventaja a nuestros competidores en este momento. Nuestros competidores son muy buenos; no somos los únicos en el mundo”, refirió. La ejecutiva resaltó que están a la vanguardia en la detección de drones y enjambres de drones, donde el desafío radica en distinguir las aeronaves no tripuladas de las aves. “Por eso hemos dedicado mucho tiempo, junto con nuestros ingenieros, a definir los parámetros y perfeccionar los métodos para lograrlo. Y diría que, de hecho, lo hemos conseguido”, expuso.

Consideró que es posible que dentro de 10 años “las áreas de enfoque puedan haber cambiado de nuevo en torno a los drones. Pero posiblemente se habrán tomado nuevas vías, el espacio, las operaciones para el futuro”. Por su parte, Arash Kadivar, director de Desarrollo de Negocios de Saab para México, dijo que durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, el radar Giraffe 1X apoyó las operaciones de vigilancia contra drones en diversos recintos estratégicos. “México es un mercado importante para Saab, con oportunidades en áreas como vigilancia y reconocimiento, defensa aérea, Sistemas de Defensa contra Aeronaves No Tripuladas (CUAS), soluciones de combate terrestre y guerra de superficie y submarina. Ya contamos con una presencia consolidada en el país a través de capacidades como el Sistema de Alerta Temprana y Control Aerotransportado (AEW&C) Erieye y la embarcación de combate Combat Boat 90 (CB90)”, indicó. A su vez, Javier Oliva Posada, también investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, aseveró que el creciente uso de drones de corto y largo alcance en conflictos bélicos, como el de Rusia contra Ucrania, transformó el panorama de la seguridad mundial y obligó a los gobiernos a adoptar sus estrategias y capacidades militares.

“Ahora los recursos tecnológicos están enfocados en los temas ciber y espaciales que están supliendo muchas de las capacidades convencionales militares. Misiles, desplazamiento de grandes embarcaciones para ser suplidos por satélites, drones, aviones no tripulados, embarcaciones no tripuladas. Me parece que el cambio apenas lo estamos empezando a vivir y esto va a traer hondas repercusiones en el pensamiento estratégico militar de los próximos años”, refirió el investigador.

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