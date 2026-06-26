Lanza Ucrania uno de sus bombardeos con drones más intensos contra Rusia

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    Lanza Ucrania uno de sus bombardeos con drones más intensos contra Rusia
    Rusia lanzó un ataque a gran escala en las últimas horas dirigido contra la infraestructura civil en diferentes regiones ucranianas, como Zaporiyia y Poltava. EFE/ Servicios de Emergencias Ucranianos

Este ataque es hasta ahora, el de mayor envergadura realizado por los ucranianos en el último año

CRIMEA- Ucrania lanzó un fuerte ataque nocturno contra una docena de regiones rusas, la Crimea ocupada por Moscú y los mares circundantes, informó el viernes el Ministerio de Defensa de Moscú, en lo que parecía ser uno de los mayores operativos de Kiev con drones desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania por parte del Rusia hace más de cuatro años.

Las defensas antiaéreas rusas interceptaron 660 drones ucranianos, detalló el Ministerio de Defensa del país. Hasta ahora, el ataque ucraniano de mayor envergadura en el último año, tiempo en el que ha acelerado el desarrollo de aviones no tripulados, se produjo el 17 de mayo con 556 drones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/la-nueva-tactica-con-drones-de-ucrania-esta-danando-a-rusia-CB21311074

En un intento de cambiar el rumbo de la extenuante guerra de desgaste que libra Rusia, los drones ucranianos de largo alcance llevan meses bombardeando las instalaciones petroleras y energéticas detrás de la línea del frente y en lo profundo del territorio ruso.

La campaña ha provocado escasez de combustible y ha interrumpido las líneas de suministro del ejército, lo que ha frenado los esfuerzos bélicos de Moscú en el campo de batalla, según funcionarios y analistas occidentales, y ha elevado la presión sobre el presidente ruso Vladímir Putin.

SEGÚN REPORTES, UNA PLANTA QUÍMICA RUSA FUE IMPACTADA

Los reportes iniciales de daños en Rusia tras el ataque nocturno ofrecieron poca información. El Ministerio de Defensa no suele revelar cuáles fueron los objetivos de las ofensivas ucranianas, ni ofrece detalles sobre los daños causados.

El medio independiente digital ruso Astra publicó que una planta química y una central hidroeléctrica en Novomoskovsk fueron atacadas y se incendiaron. The Associated Press no pudo verificar el reporte de manera independiente y no hubo confirmación oficial.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, señaló que 47 drones ucranianos fueron derribados cuando volaban hacia la capital rusa. No reportó víctimas ni daños.

El Servicio de Seguridad de Ucrania aseveró que utilizó drones para atacar buques de la Marina rusa y radares de defensa antiaérea en Kerch, una importante ciudad portuaria en Crimea.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/ucrania-ataca-con-drones-una-region-siberiana-a-2-mil-kilometros-de-la-frontera-con-rusia-EF21532240

Los objetivos fueron dos buques de reconocimiento y colocación de minas, el Volga y el Vyatka, y el transbordador de carga y pasajeros Petropavlovsk, indicó la agencia, que añadió que los ataques causaron un gran incendio. La afirmación no pudo ser verificada de manera independiente.

ZELENSKYY INSINÚA OFENSIVA RELÁMPAGO DE 40 DÍAS CONTRA RUSIA

La gran ofensiva se produjo horas después que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, escribió en X que había ordenado “una operación de influencia de 40 días” —que se cree que significa una escalada de ataques— destinada a “obligar (a Rusia) a poner fin a la guerra” luego que los esfuerzos de paz de Estados Unidos durante el último año no produjeran ningún avance.

Aun así, como lo han hecho ocasionalmente en el pasado, Rusia y Ucrania intercambiaron prisioneros de guerra, y 160 de cada bando regresaron a casa el viernes, anunciaron autoridades.

Ucrania ha acumulado una serie de ataques exitosos, incluyendo los que alcanzaron objetivos en Moscú y San Petersburgo.

Zelenskyy dijo que obtuvo nuevas promesas de apoyo extranjero cuando asistió a una reciente cumbre de líderes del G7, incluso del presidente estadounidense Donald Trump, y que la ayuda prometida servirá para que Ucrania intensifique sus esfuerzos para obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones.

$!Actualmente se lleva acabo una campaña de bombardeos ucranianos contra infraestructuras energéticas, industriales y militares en la península de Crimea.
Actualmente se lleva acabo una campaña de bombardeos ucranianos contra infraestructuras energéticas, industriales y militares en la península de Crimea. EFE/ Servicios de Emergencias Ucranianos

Una cumbre de la OTAN del próximo mes podría ser otro momento clave para reforzar al ejército de Kiev.

UCRANIA REPORTA TRES CIVILES MUERTOS Y 29 HERIDOS EN ATAQUES RUSOS

Dos personas fallecieron y otras siete resultaron heridas en ataques rusos en la región nororiental de Járkiv durante las 24 horas previas, dijo el viernes el jefe regional Oleh Syniehubov.

Las fuerzas rusas atacaron la ciudad de Járkiv y otros 16 asentamientos en toda la provincia, añadió Syniehubov.

El viernes por la mañana, otro ataque con drones rusos sobre el centro de Izium, una ciudad de la región de Járkiv, mató a una mujer e hirió a otras tres personas, de acuerdo con los servicios de emergencia.

Los ataques en la capital, Kiev, así como en las regiones sureñas de Odesa y Zaporiyia, y en Sumy, en el noreste, también dejaron al menos 19 heridos, incluido un niño de 9 años, según las autoridades. En algunos de los ataques rusos se utilizaron potentes bombas planeadoras y también se atacaron gasolineras.

Las Fuerzas de Defensa de Ucrania interceptaron durante la noche 174 de los 189 drones lanzados por Rusia, informó la fuerza aérea ucraniana. Pero cuatro de los siete misiles balísticos Iskander-M disparados lograron atravesar las defensas antiaéreas y alcanzaron varios lugares, agregó.

UCRANIA DESCARTA ACUMULACIÓN DE EFECTIVOS RUSOS EN FRONTERA CON BIELORUSIA

Rusia está ampliando varias de sus instalaciones militares en Bielorrusia, pero no hay acumulación de fuerzas cerca de la frontera ucraniana, dijo el viernes un portavoz del Servicio Estatal de Guardia Fronteriza.

Rusia lanzó su invasión en febrero de 2022 desde Bielorrusia, que limita con ambos países, y Kiev ha mantenido una estrecha vigilancia sobre los acontecimientos en esa zona durante la guerra.

Las unidades de inteligencia ucranianas no han detectado ninguna concentración ni refuerzo de unidades, equipos o personal rusos cerca de la frontera, apuntó el vocero Andrii Demchenko en declaraciones a la televisión ucraniana.

Sin embargo, Rusia tiene un número creciente de campos de entrenamiento, bases y otras instalaciones más al interior del país, según las unidades de inteligencia.

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