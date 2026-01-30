Recorta Cenagas 80% de presupuesto para cuidado de ductos en 2025

México
/ 30 enero 2026
    Recorta Cenagas 80% de presupuesto para cuidado de ductos en 2025
    En 2024, Cenagas presupuestó 308 millones de pesos para obras y servicios, pero no destinó recursos a mantenimiento ni rehabilitación. Especial
Reforma
por Reforma

La dependencia encargada de operar 9 mil kilómetros de gasoductos no destinó recursos para mantenimiento, generando riesgos que podrían afectar la continuidad del suministro

El año pasado, de los 159 millones de pesos presupuestados para obras de mantenimiento del Sistema Nacional de Gasoductos (SNG), solo se invirtieron 33 millones en un ducto, de acuerdo con reportes del Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas).

Esto significó un recorte de 80 por ciento en este rubro, de acuerdo con el Programa Anual de Obras Públicas y Servicios (PAOPS) 2025. En 2024, la dependencia encargada de operar casi 9 mil kilómetros de gasoductos no destinó recursos para mantenimiento de los ductos, según el PAOPS de ese año.

Desde la tormenta invernal “Uri” de 2021, que afectó el norte de México y el sur de Estados Unidos, no se cuenta con un análisis actualizado sobre la infraestructura en caso de contingencias ambientales, afirmó Rodrigo Esparza, CEO de Eva, empresa de trazabilidad de energía.

“Después de la tormenta invernal de 2021, no hay un diagnóstico exhaustivo de los requerimientos de climatización de la infraestructura para enfrentar esos fenómenos. No hay un estudio que informe sobre el estado que guarda la infraestructura de transporte de gas para saber cómo se acondiciona para enfrentar mejor estos fenómenos meteorológicos y cómo se puede volver esta infraestructura más resiliente”, explicó.

La falta de mantenimiento genera riesgos que podrían afectar la continuidad del suministro. Incluso, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reconoció que no existe un protocolo para este tipo de emergencias, y planea levantar una memoria de acciones realizadas este año.

En 2024, Cenagas presupuestó 308 millones de pesos para obras y servicios, pero no destinó recursos a mantenimiento ni rehabilitación. El año pasado, de los 741.3 millones de pesos programados para obras, 159.3 millones fueron para mantenimiento de sistemas de transporte de gas natural, principalmente en Hermosillo, Torreón y Chihuahua.

Para el sistema Hermosillo se habían presupuestado 102.6 millones, para Torreón 34.5 millones y para Chihuahua 22.2 millones. Sin embargo, el presupuesto se redujo mes a mes, y en diciembre solo se reportaron 32.9 millones para Hermosillo.

Para 2025, Cenagas contempla destinar 3 mil 264 millones de pesos a obras y servicios, de los cuales alrededor de mil 500 millones (49 por ciento) serán para mantenimiento y operación de ductos en 12 regiones, incluidos Torreón, Chihuahua, Minatitlán, Mendoza, Reynosa, Monterrey, Tlaxcala, Salamanca, Cárdenas, Madero, Veracruz y Estado de México.

No obstante, el PAOPS no detalla qué obras ni servicios se realizarán durante el año. El Cenagas es la dependencia responsable de garantizar la seguridad y continuidad del suministro de gas natural en el país a través del Sistrangas.

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

