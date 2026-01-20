CFE: Esta es la cantidad que aparecerá en tu recibo de luz por consumo mínimo en casa durante 2026


/ 20 enero 2026
    CFE: Esta es la cantidad que aparecerá en tu recibo de luz por consumo mínimo en casa durante 2026
    Pese a que las personas procuran ser cuidadosos con su consumo de electricidad, la institución aclaró que, para este año, se mantendrá un consumo mínimo mensual obligatorio. VANGUARDIA

Las nuevas disposiciones de la CFE aplican incluso si el domicilio se encuentra deshabitado con consumo ‘cero’

Con el inicio de este 2026 vienen modificaciones en cobros, trámites, tarifas... Tal es el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien actualizó la cantidad del consumo mínimo mensual en los hogares de miles de mexicanos.

Pese a que las personas procuran ser cuidadosos con su consumo de electricidad, la institución aclaró que, para este año, se mantendrá un consumo mínimo mensual obligatorio, por lo que los recibos de luz ya no llegarán en ‘ceros’.

Estas disposiciones aplican incluso para aquellas casas deshabitadas: en estos casos, las facturas llegarán a los dueños con la cantidad mínima por pagar.

ESTE ES EL PAGO MÍNIMO QUE APARECERÁ EN LOS RECIBOS DE LUZ EN 2026

En el portal oficial de la CFE se especifica que el consumo mínimo que se considerará, corresponde a 25 kilowatts-hora por mes, sin importar que el medidor marque un consumo inferior.

Dicha cantidad equivale a un pago que oscila entre los $28 y $32 pesos, más impuestos y otros cargos. Es importante recordar que las implicaciones son exclusivas de la tarifa doméstica o la llamada Tarifa 1. A través de esta modificación, la CFE prevé solventar costos operativos y de mantenimiento en el servicio.

El cálculo de la cantidad aproximada a pagar por consumo mínimo, se hace multiplicando el costo actual de un kilowatt-hora ($1.110 pesos) por 25 (la cantidad de kilowatts-hora mínima). Al total, se le deberán sumar el IVA y posibles comisiones regionales.

FORMAS DE OPTIMIZAR TU CONSUMO ELÉCTRICO PARA PAGAR EL MÍNIMO CON TU RECIBO DE LUZ

Existen varios consejos que puedes tomar a consideración si tu objetivo es reducir tu consumo de energía, para solo preocuparte por el pago de una cantidad mínima. Algunos de estos métodos son:

1. Control de la “Energía Fantasma” (Vampiros Energéticos): Como ya sabemos que existe un consumo mínimo de 25 kWh, lo ideal es que tu consumo real se acerque a esa cifra sin regalar dinero por dispositivos que no usas.

* Desconecta por la noche: Televisores, consolas de videojuegos, microondas con reloj y cargadores de celular. Estos pueden representar hasta el 10% de tu recibo.

* Usa regletas inteligentes: Estos dispositivos cortan la corriente por completo con un solo interruptor o mediante una app, evitando que los aparatos queden en modo standby.

2. El “Rey” del gasto: El Refrigerador. Es el aparato que más consume porque nunca se apaga. Optimiza su funcionamiento así:

* Ubicación clave: Aléjalo de la estufa o de ventanas donde pegue el sol directamente. Necesita ventilarse (deja al menos 10 cm de espacio con la pared).

* Regla de los alimentos: Jamás introduzcas comida caliente; espera a que esté a temperatura ambiente. El motor trabajará el doble para enfriarla si la metes recién cocinada.

* Sellado hermético: Revisa que los empaques de la puerta cierren bien. Puedes poner una hoja de papel: si la cierras con la puerta y sale fácil al jalarla, tus empaques ya no sirven y estás “tirando” frío.

3. Iluminación y Climatización Inteligente: Sustituye cualquier foco incandescente restante. El ahorro es de hasta un 80%.

* Aprovecha la luz natural: En 2026, la tendencia es pintar interiores con colores claros (blanco o crema) para maximizar la reflexión de la luz y encender las lámparas más tarde.

* Aire Acondicionado a 25°C: Es la temperatura de confort ideal. Por cada grado que bajes de esa cifra, el consumo aumenta un 8%. Limpia los filtros cada mes para que el motor no se esfuerce.

4. Lavado y Planchado Eficiente:

* Cargas completas: Usa la lavadora solo cuando esté llena para reducir el número de ciclos por semana.

* Planchado en tandas: La plancha consume muchísima energía al calentarse. Es mejor planchar toda la ropa de la semana en una sola sesión que prenderla diario para una sola prenda.

También es relevante comprobar que no tengas una ‘fuga eléctrica’. Para ello, deberás desconectar todos tus aparatos eléctricos y revisar tu medidor de la CFE: si el disco sigue girando o los números siguen avanzando, en efecto, sí tienes una fuga. Para corregir el problema, deberás llamar urgentemente a un electricista.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

