$!CFE: Esta es la cantidad que aparecerá en tu recibo de luz por consumo mínimo en casa durante 2026

1. Control de la “Energía Fantasma” (Vampiros Energéticos): Como ya sabemos que existe un consumo mínimo de 25 kWh, lo ideal es que tu consumo real se acerque a esa cifra sin regalar dinero por dispositivos que no usas.

* Desconecta por la noche: Televisores, consolas de videojuegos, microondas con reloj y cargadores de celular. Estos pueden representar hasta el 10% de tu recibo.

* Usa regletas inteligentes: Estos dispositivos cortan la corriente por completo con un solo interruptor o mediante una app, evitando que los aparatos queden en modo standby.

2. El “Rey” del gasto: El Refrigerador. Es el aparato que más consume porque nunca se apaga. Optimiza su funcionamiento así:

* Ubicación clave: Aléjalo de la estufa o de ventanas donde pegue el sol directamente. Necesita ventilarse (deja al menos 10 cm de espacio con la pared).

* Regla de los alimentos: Jamás introduzcas comida caliente; espera a que esté a temperatura ambiente. El motor trabajará el doble para enfriarla si la metes recién cocinada.

* Sellado hermético: Revisa que los empaques de la puerta cierren bien. Puedes poner una hoja de papel: si la cierras con la puerta y sale fácil al jalarla, tus empaques ya no sirven y estás “tirando” frío.

3. Iluminación y Climatización Inteligente: Sustituye cualquier foco incandescente restante. El ahorro es de hasta un 80%.

* Aprovecha la luz natural: En 2026, la tendencia es pintar interiores con colores claros (blanco o crema) para maximizar la reflexión de la luz y encender las lámparas más tarde.

* Aire Acondicionado a 25°C: Es la temperatura de confort ideal. Por cada grado que bajes de esa cifra, el consumo aumenta un 8%. Limpia los filtros cada mes para que el motor no se esfuerce.

4. Lavado y Planchado Eficiente:

* Cargas completas: Usa la lavadora solo cuando esté llena para reducir el número de ciclos por semana.

* Planchado en tandas: La plancha consume muchísima energía al calentarse. Es mejor planchar toda la ropa de la semana en una sola sesión que prenderla diario para una sola prenda.