Recupera México documento firmado por Hernán Cortés en 1527 robado hace 30 años

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    Recupera México documento firmado por Hernán Cortés en 1527 robado hace 30 años
    Relaciones Exteriores informó que el documento fue entregado a México por el FBI. CORTESÍA

La Cancillería de México detalló que se trata de un libramiento de pago que se emitió el 20 de febrero de 1527

El Gobierno de México anunció este martes que autoridades estadounidenses les entregaron hace semanas un documento del siglo XVI firmado por el conquistador español Hernán Cortés de “valor incalculable” y robado al país latinoamericano hace tres décadas.

“Un documento de casi 500 años de antigüedad, de valor incalculable, fue recuperado en Estados Unidos y devuelto a México luego de más de tres décadas desde su robo”, señalaron en un comunicado la Cancillería mexicana y el Archivo General de la Nación (AGN).

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El documento en cuestión es un libramiento de pago emitido el 20 de febrero de 1527 y entregado por el FBI a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

No obstante, las gestiones para repatriar este archivo histórico comenzaron hace cuatro años, cuando se tuvo constancia de que se iba a vender en una casa de subastas estadounidenses.

Según el Ejecutivo mexicano, esto hizo que se presentara una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras enviar las pruebas que demostraban que pertenecía al patrimonio del país.

Gracias a este proceso se logró que el documento recalara en la Embajada de México en Estados Unidos en agosto del año pasado.

“Este documento pertenece a un grupo de folios con firmas de Hernán Cortés, sustraídos del volumen 362, legajo 203 del fondo Hospital de Jesús”, explicó la Cancillería.

Las autoridades mexicanas destacaron el trabajo coordinado con el FBI, que lo enmarcaron en los esfuerzos que “permiten la devolución del patrimonio nacional al país”.

“El patrimonio documental de México no se vende: se protege, se preserva y se honra como parte esencial de nuestra historia”, concluyeron.

Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el país implementó una serie de acciones y estrategias jurídicas para propiciar la restitución del patrimonio cultural mexicano que está ilícitamente en el extranjero, estrategia que la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, ha mantenido desde su llegada al poder.

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