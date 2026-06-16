Reporta Gobierno de Sheinbaum reducción de 46% en homicidios dolosos

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, afirmó que mayo fue el mes con menor incidencia de homicidios de los últimos 12 años y el más bajo desde el inicio de la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El Gobierno federal reportó una reducción de 46 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, al pasar de 86.9 asesinatos al día a 47.3.

“Se observa una disminución del 46 por ciento entre el inicio de la Administración, en el que se registraron 86.9 homicidios promedio diario, y el mes que acaba de concluir, que cerró en un promedio de 47.3 homicidios diarios, siendo el mes más bajo de este periodo analizado”, informó.

Durante la mañanera, la funcionaria señaló que la reducción equivale a 39 homicidios menos por día respecto a los registrados al arranque del actual Gobierno.

También destacó que mayo de 2026 registró el promedio diario de homicidios más bajo para ese mes desde que existen registros comparables de la última década.

“El mes de mayo de 2026 es el mayo más bajo de toda esta serie histórica que les presentamos, es decir, es el mayo más bajo en los últimos 12 años”, sostuvo.

Al presentar el informe de incidencia delictiva, Figueroa indicó que durante los primeros cinco meses de 2026 el promedio diario nacional fue de 50.4 homicidios, el nivel más bajo para un periodo enero-mayo desde 2016.

La funcionaria informó que ocho entidades concentraron el 54 por ciento de los homicidios dolosos registrados en el País durante los primeros cinco meses del año: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Morelos, Estado de México, Guerrero y Veracruz.

También reportó que 28 estados registraron una disminución en el promedio diario de homicidios al comparar los primeros cinco meses de 2025 con el mismo periodo de 2026.

BAJAN DELITOS DE ALTO IMPACTO

El Gobierno federal informó además que los delitos de alto impacto registraron una reducción de 31 por ciento entre octubre de 2024 y mayo de 2026.

De acuerdo con las cifras presentadas, el promedio diario pasó de 636.6 delitos a 437.7, nivel que también representó el más bajo del periodo analizado.

Al comparar 2018 con los primeros cinco meses de 2026, la disminución acumulada en delitos de alto impacto fue de 57 por ciento, al pasar de 969.4 a 457.1 ilícitos diarios.

Según dijo, incluso a incidencia de extorsión mostró una reducción del 5.2 por ciento durante los primeros cinco meses de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Figueroa agregó que, entre enero y mayo de 2026, también disminuyeron delitos como feminicidio, secuestro, extorsión, robo de vehículo con violencia, robo a transportista, robo a negocio y lesiones dolosas por arma de fuego.