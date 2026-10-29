Red de escuelas SER suma 6,000 estudiantes y 27 planteles en México y Guatemala

CIUDAD DE MÉXICO.— En las 27 escuelas que son parte de SER, la universidad está presente desde el día uno que los niños entran a primero de primaria: cada estudiante lleva bordado en su uniforme el año en el que va a llegar a ella. Esa fecha representa una meta compartida por alumnos, docentes y familias, y una convicción que guía a la red de escuelas SER: el código postal donde nace un niño no tiene por qué determinar su futuro.

La Cumbre SER es el evento de capacitación más importante del ciclo escolar para la red de escuelas, en el que participan cerca de 500 personas de siete estados de la República Mexicana y Guatemala, entre directores operativos, Líderes Escolares, maestros y miembros de los Consejos de cada escuela, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y prácticas educativas para asegurar que las y los estudiantes reciban una educación de calidad. Con esa visión, la Cumbre SER 2026 fue un espacio para compartir los resultados y los siguientes pasos de un modelo educativo integral y gratuito que comenzó en 2010 con 28 estudiantes en La Laguna. Hoy, la Red de Escuelas SER reúne 27 escuelas, cerca de 6,000 alumnos y más de 500 docentes en México y Guatemala. Su propósito es acompañar a los estudiantes desde primero de primaria hasta preparatoria y llevarlos a las puertas de la universidad. Para lograrlo, combina jornadas escolares de ocho horas, acompañamiento académico, formación del carácter y participación activa de las familias. De acuerdo con cifras de la organización, el 88% de sus egresados de preparatoria continúa estudios superiores, mientras que esa cifra es de solo el 15% en el sistema educativo del país.

Detrás de ese 88% hay historias que van más allá de llegar a la universidad. Una de ellas es la de Martín Ledesma Dosdado, quien formó parte de los 28 alumnos que, en un aula rentada, dieron vida a Eduser Bosque, la primera escuela de SER. Después de concluir sus estudios universitarios, Martín regresó a esa misma escuela como docente y hoy está frente a un grupo de cuarto grado, ayudando a otros niños a recorrer el camino que él comenzó como parte de aquella primera generación. “Cuando un estudiante llega a la universidad, también cambia lo que su familia y su comunidad imaginan posible, y cuando regresa a su escuela para enseñar, como Martín, esa oportunidad se multiplica. Eso queremos lograr en SER: que la educación transforme vidas y que ese cambio trascienda generaciones”, señaló Yael Karakowsky, Directora General de SER.

Durante la Cumbre, la organización compartió tres decisiones que sostienen ese trabajo: mantener altas expectativas para alumnos, familias, docentes y directivos; establecer procesos claros para identificar qué funciona y qué necesita mejorar; y aprender a liderar con humildad, escuchando y ajustando el rumbo cuando es necesario. Ese compromiso compartido también ha recibido reconocimiento internacional. El Instituto Eduardo Tricio Gómez (IETG), en Torreón, Coahuila, fue seleccionado en el Top 10 de los World’s Best School Prizes 2026, organizados por T4 Education, en la categoría de Colaboración Comunitaria, por su trabajo conjunto con estudiantes, docentes, familias y organizaciones de su entorno.

A este resultado se suman importantes logros académicos. En Jalisco, estudiantes SER alcanzaron percentiles de 99 en Matemáticas y 97 en Español, además de obtener cuatro medallas en la competencia internacional SIMOC, celebrada en Singapur. En Coahuila, consiguieron 23 medallas y 13 menciones honoríficas en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, mientras que en Chihuahua destacaron en la Olimpiada del Conocimiento, concursos de cuento y proyectos comunitarios. Detrás de estas cifras hay historias como la de Kaleb Sandoval Venegas, alumno de quinto grado del IETG, quien obtuvo una medalla de bronce en el Singapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC), compitiendo frente a estudiantes de países como China, Japón, Singapur, Indonesia, Brasil, Colombia y Guatemala. Su experiencia muestra hasta dónde puede llegar el talento cuando encuentra preparación, acompañamiento y oportunidades. Para que más niñas y niños tengan acceso a esas oportunidades, SER continúa ampliando su red. Su siguiente etapa de crecimiento incluye su primera escuela en Nuevo León: en septiembre de 2026 se colocó la primera piedra del plantel en Monterrey, en alianza con Fundación Multimedios y la familia González Albuerne, con el impulso de Jesús y Francisco González Albuerne.

La escuela tiene prevista su apertura para agosto de 2027 y atenderá principalmente a niñas y niños de las colonias Nuevo Repueblo e Independencia. Ofrecerá educación gratuita, jornada extendida, alimentación, formación del carácter y acompañamiento a estudiantes y familias. Esta colaboración permitirá llevar el modelo a una nueva comunidad y sumar a más personas a una misión que SER ha sostenido desde sus inicios: transformar la educación de México con el ejemplo. Bajo la premisa “Lo real prueba lo posible”, la Cumbre SER 2026 reúne los resultados de 16 años de trabajo y reafirma una visión que ha acompañado a la organización desde sus inicios: transformar la educación en México con el ejemplo, demostrando que el talento existe en todas partes y que una oportunidad educativa puede cambiar el futuro de generaciones. Acerca de SER SER es el equipo central que desarrolla un modelo educativo integral y gratuito, enfocado en transformar las vidas de estudiantes en comunidades vulnerables. SER trabaja bajo ocho pilares fundamentales que garantizan resultados medibles y promueven la equidad. Desde su creación, el programa ha sido un motor de movilidad social y un ejemplo de cómo la educación puede generar.