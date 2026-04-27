Reduce México sequía a solo 4.3% del territorio nacional; nivel más bajo en 8 años

Esta cifra representa una recuperación drástica frente a los años previos: es 41.5 puntos porcentuales menos que el nivel registrado al 15 de abril de 2024 y 60.3 puntos por debajo de lo reportado en 2023. El registro previo más bajo tuvo lugar el 15 de noviembre de 2017, con 3.2 por ciento de la superficie del país con sequía.

La sequía en México alcanzó su punto más bajo en casi 100 meses. Al cierre de la primera quincena de abril, solo el 4.3 por ciento del territorio nacional presentaba insuficiencia de lluvia, informó el Monitor de Sequía de México.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta condición responde a una interacción inusual de sistemas meteorológicos, como frentes fríos, la corriente en chorro subtropical, canales de baja presión, vaguadas en altura y el ingreso de humedad de ambos litorales. Estos fenómenos ocasionaron lluvias por arriba del promedio en gran parte del país, principalmente en las regiones noreste y oriente.

”Estas lluvias favorecieron la disminución de áreas con sequía de moderada a excepcional en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de la eliminación de la sequía severa en el norte de la península de Yucatán” , indicó el organismo.

No obstante, pese a la mejoría general, el SMN señaló que persisten focos de atención en la cuenca del Río Bravo, donde el 20.7 por ciento de su superficie sigue en sequía (de la cual 4.2 por ciento es extrema o excepcional), así como en la región noroeste, que mantiene un 4.9 por ciento de afectación.

Actualmente, sólo 72 municipios del país permanecen con algún grado de sequía; de ellos, 16 se ubican en Coahuila, 11 en Nuevo León y 10 en Tamaulipas. En el balance del Comité Técnico, el SMN reportó que entre el 1 de enero y el 12 de abril se acumularon 68.3 milímetros de precipitación nacional, lo que supera en 3.4 milímetros el promedio histórico registrado entre 1990 y 2020.

Pero se afianza onda de calor

Una circulación anticiclónica que se desplaza sobre el interior del país mantendrá condiciones de onda de calor durante esta semana, afectando a más de 25 entidades. El SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtieron que, si bien el norte del país experimentará picos importantes, el fenómeno es de alcance nacional debido a la baja probabilidad de lluvia en la mayor parte del territorio.

De acuerdo con los pronósticos extendidos del SMN, se espera que el termómetro supere los 45 grados en zonas del noreste, occidente y sur de México, específicamente en Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.