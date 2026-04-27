Reduce México sequía a solo 4.3% del territorio nacional; nivel más bajo en 8 años

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 27 abril 2026
    Reduce México sequía a solo 4.3% del territorio nacional; nivel más bajo en 8 años
    Solo 72 municipios mantienen algún grado de sequía, concentrados principalmente en el noreste del país ARCHIVO
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Clima
Sequia

Organizaciones


SMN

México alcanza su menor sequía en 100 meses; pese a la mejoría, una fuerte onda de calor elevará el termómetro a más de 45°C en varios estados esta semana

La sequía en México alcanzó su punto más bajo en casi 100 meses. Al cierre de la primera quincena de abril, solo el 4.3 por ciento del territorio nacional presentaba insuficiencia de lluvia, informó el Monitor de Sequía de México.

Esta cifra representa una recuperación drástica frente a los años previos: es 41.5 puntos porcentuales menos que el nivel registrado al 15 de abril de 2024 y 60.3 puntos por debajo de lo reportado en 2023. El registro previo más bajo tuvo lugar el 15 de noviembre de 2017, con 3.2 por ciento de la superficie del país con sequía.

https://vanguardia.com.mx/informacion/se-aproxima-frente-frio-47-a-mexico-azotara-con-heladas-de-5-grados-lluvias-y-fuertes-vientos-a-estos-estados-BI20285163

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta condición responde a una interacción inusual de sistemas meteorológicos, como frentes fríos, la corriente en chorro subtropical, canales de baja presión, vaguadas en altura y el ingreso de humedad de ambos litorales. Estos fenómenos ocasionaron lluvias por arriba del promedio en gran parte del país, principalmente en las regiones noreste y oriente.

”Estas lluvias favorecieron la disminución de áreas con sequía de moderada a excepcional en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de la eliminación de la sequía severa en el norte de la península de Yucatán” , indicó el organismo.

No obstante, pese a la mejoría general, el SMN señaló que persisten focos de atención en la cuenca del Río Bravo, donde el 20.7 por ciento de su superficie sigue en sequía (de la cual 4.2 por ciento es extrema o excepcional), así como en la región noroeste, que mantiene un 4.9 por ciento de afectación.

Actualmente, sólo 72 municipios del país permanecen con algún grado de sequía; de ellos, 16 se ubican en Coahuila, 11 en Nuevo León y 10 en Tamaulipas. En el balance del Comité Técnico, el SMN reportó que entre el 1 de enero y el 12 de abril se acumularon 68.3 milímetros de precipitación nacional, lo que supera en 3.4 milímetros el promedio histórico registrado entre 1990 y 2020.

Pero se afianza onda de calor

Una circulación anticiclónica que se desplaza sobre el interior del país mantendrá condiciones de onda de calor durante esta semana, afectando a más de 25 entidades. El SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtieron que, si bien el norte del país experimentará picos importantes, el fenómeno es de alcance nacional debido a la baja probabilidad de lluvia en la mayor parte del territorio.

De acuerdo con los pronósticos extendidos del SMN, se espera que el termómetro supere los 45 grados en zonas del noreste, occidente y sur de México, específicamente en Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

https://vanguardia.com.mx/informacion/los-puentes-de-mayo-estos-son-todos-los-megapuentes-de-descanso-oficiales-en-mexico-en-2026-CI20286444

En una escala de calor intenso, con registros de entre 40 y 45 grados, se encuentran Sonora, Chihuahua, Coahuila , Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Por su parte, estados del centro como Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y el suroeste del Estado de México mantendrán niveles de calor moderados a alto, oscilando entre los 30 y 40 grados. Se pronostica que este martes sea el día más caluroso de la semana para la Ciudad de México, con máximas que podrían alcanzar los 33 grados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clima
Sequia

Organizaciones


SMN

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Desaparecer en México, crimen sin castigo

Desaparecer en México, crimen sin castigo
Metales potencialmente tóxicos como arsénico, plomo y cromo fueron detectados en el aire de La Laguna.

Coahuila: Detecta CIQA puntos críticos de metales pesados en polvos urbanos de La Laguna
Cole Allen intentó irrumpir a la Cena de corresponsales para agredir a funcionarios públicos.

Acusó tirador a Trump de ‘pedófilo, violador y traidor’
Cruz Azul cerró la fase regular del Clausura 2026 con una victoria que terminó de acomodar la tabla general y dejó definida la Liguilla de la Liga MX.

Liguilla Clausura 2026: Cruces, fechas y datos de los Cuartos de Final de la Liga MX
Chayanne reconquista el corazón de las mamás de Saltillo con una noche de ritmo y nostalgia

Chayanne reconquista el corazón de las mamás de Saltillo con una noche de ritmo y nostalgia
El Tren Suburbano fue adquirido al 100% por el Estado mexicano, por lo que afirmó que ‘es ahora un tren del pueblo de México’

Sheinbaum presume tren al AIFA como parte de infraestructura de primer orden
Los famosos payasos “Regalito” y el “Escuadrón Payasos” encabezan el elenco artístico que se presentará de manera gratuita en el sector de la colonia Tierra y Libertad.

Monclova se viste de fiesta: Anuncian gran festejo del Día de la Niña y el Niño

La ENOE se trata de la principal fuente de información sobre el mercado laboral mexicano, pues ofrece datos de la fuerza de trabajo, la ocupación, la informalidad laboral, la subocupación y la desocupación.

La informalidad laboral en México representa casi 55% del total de trabajadores en marzo de 2026