Reforma de doble nacionalidad: Larry Rubin tilda de discriminatoria para los migrantes

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    Reforma de doble nacionalidad: Larry Rubin tilda de discriminatoria para los migrantes
    Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico. X

El presidente de la American Society of Mexico señaló que la iniciativa aprobada en el Senado vulnera los derechos políticos de la comunidad en el extranjero.

La propuesta legislativa que busca restringir derechos políticos a las personas con doble nacionalidad provocó la postura en contra de la American Society of Mexico (AmSoc). Su presidente, Larry Rubin, calificó la iniciativa de discriminatoria, contraproducente y un agravio directo hacia la comunidad migrante en el extranjero.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/morena-y-aliados-aprueban-reforma-contra-doble-nacionalidad-KJ23802080

El pronunciamiento ocurre en medio del avance del proyecto en las comisiones del Senado de la República. La medida busca limitar que ciudadanas y ciudadanos con más de una nacionalidad puedan contender o aspirar a ciertos cargos públicos.

Según expuso Rubin, esta restricción afecta directamente a millones de personas que mantienen vínculos activos con el país. Argumentó que la iniciativa vulnera la equidad política de los connacionales y frena el reconocimiento de su participación democrática.

¿LA NACIONALIDAD NO DEFINE EL COMPROMISO CON EL PAÍS?

Durante su mensaje, el líder de la AmSoc destacó la contribución diaria de las familias binacionales. Señaló que la cantidad de pasaportes o la presencia en el extranjero no disminuyen el sentido de pertenencia ni la lealtad hacia México.

Aportación constante: La comunidad migrante contribuye de forma clave a la economía e interacción social.

Riesgo de división: Rubin advirtió que aplicar esta ley crearía divisiones injustas entre la ciudadanía.

Llamado legislativo: Exigió a senadoras y senadores actuar con independencia respecto a sus partidos y votar en contra del proyecto.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/francia-propone-a-mexico-alianza-economica-por-terceras-vias-FJ23801730

UN DEBATE CLAVE DEL FUTURO MIGRATORIO

La discusión legislativa continúa bajo la mirada de diversos sectores civiles y políticos. Quienes defienden la propuesta señalan la importancia de evitar conflictos de interés en altos cargos públicos.

Por su parte, organizaciones binacionales sostienen que el seguimiento del voto legislativo será decisivo para proteger la integración de la comunidad en el exterior.

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Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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