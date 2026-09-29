Reforma de doble nacionalidad: Larry Rubin tilda de discriminatoria para los migrantes

La propuesta legislativa que busca restringir derechos políticos a las personas con doble nacionalidad provocó la postura en contra de la American Society of Mexico (AmSoc). Su presidente, Larry Rubin, calificó la iniciativa de discriminatoria, contraproducente y un agravio directo hacia la comunidad migrante en el extranjero.

El pronunciamiento ocurre en medio del avance del proyecto en las comisiones del Senado de la República. La medida busca limitar que ciudadanas y ciudadanos con más de una nacionalidad puedan contender o aspirar a ciertos cargos públicos.

Según expuso Rubin, esta restricción afecta directamente a millones de personas que mantienen vínculos activos con el país. Argumentó que la iniciativa vulnera la equidad política de los connacionales y frena el reconocimiento de su participación democrática.

¿LA NACIONALIDAD NO DEFINE EL COMPROMISO CON EL PAÍS?

Durante su mensaje, el líder de la AmSoc destacó la contribución diaria de las familias binacionales. Señaló que la cantidad de pasaportes o la presencia en el extranjero no disminuyen el sentido de pertenencia ni la lealtad hacia México.

Aportación constante: La comunidad migrante contribuye de forma clave a la economía e interacción social.

Riesgo de división: Rubin advirtió que aplicar esta ley crearía divisiones injustas entre la ciudadanía.

Llamado legislativo: Exigió a senadoras y senadores actuar con independencia respecto a sus partidos y votar en contra del proyecto.