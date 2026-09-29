Francia propone a México alianza económica por “terceras vías”

Francia propone a México una alianza estratégica para crear “terceras vías” comerciales. El ministro delegado de Comercio Exterior francés, Nicolas Forissier, presentó esta iniciativa en la Ciudad de México durante la entrega del Informe Económico Francia-México 2026. La propuesta busca proteger las economías de ambos países ante las crecientes tensiones globales entre potencias como Estados Unidos y China.

Asegurar los minerales críticos y las tierras raras es una prioridad central de esta estrategia. El gobierno francés advirtió sobre el peligro de que estos insumos básicos para la tecnología y la industria se utilicen como herramientas de presión geopolítica. Por ello, ambos países buscan alianzas basadas en el multilateralismo y en reglas claras para proteger el suministro continuo de insumos clave.

MÉXICO ES CLAVE

México representa la puerta de entrada al continente americano para las empresas francesas. De la misma forma, Francia ofrece a las compañías mexicanas un canal directo para expandirse hacia la Unión Europea, África y Medio Oriente. Ambos gobiernos coinciden en que aumentar las inversiones bilaterales permitirá blindar el comercio frente a imprevistos internacionales.

Más de 700 empresas francesas operan actualmente en territorio mexicano, de acuerdo con datos de la Embajada de Francia en México. Estas corporaciones generan más de 215 mil empleos directos en sectores estratégicos como el automotriz, aeroespacial y de infraestructura. La inversión acumulada de la nación europea en México supera los 13 mil 600 millones de dólares.