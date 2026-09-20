No sólo tamales y tomates, sirve México ‘la mesa’ de EU

México no sólo tiene tamales y jitomates, como afirma el Presidente estadounidense Donald Trump, y lo que se come en las mesas de ambos países es el mejor ejemplo del amplio entrelazado comercial entre los socios. De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), sus importaciones agrícolas desde México ascendieron a 43 mil 800 millones de dólares el año pasado, incluyendo frutas, hortalizas, destilados, entre otros productos.

A su vez, México fue el principal destino de los productos agroalimentarios estadounidenses en 2025, con compras por 30 mil 630 millones de dólares, principalmente maíz y otros granos, cereales, carne, lácteos, entre otros. La complementariedad también quedó de manifiesto recientemente con la reapertura de la frontera al ganado mexicano en agosto, tras los cierres ordenados en noviembre de 2024 por Estados Unidos. “La verdad es que sí nos necesitan; la muestra son más de 500 mil millones de dólares que enviamos de múltiples mercancías, sobre todo del tema agroalimentario”, manifestó Homero García de la Llata, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG). En el caso del tequila, Ana Cristina Villalpando, directora general de la Cámara Nacional de la Industria (CNIT), subrayó que 82 por ciento de las exportaciones de este destilado van a Estados Unidos.

Este año, las políticas comerciales restrictivas de Trump han presionado el intercambio agroalimentario: de enero a julio, las exportaciones mexicanas en este sector crecieron 2.1 por ciento anual, mientras las importaciones aumentaron 5.7 por ciento, reduciendo 15.9 por ciento el superávit para el País, a 4 mil 448 millones de dólares, destacó Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). Gerardo Rodríguez, director regional de la Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos (USMEF) para México y Centroamérica, señaló que se deben mitigar los riesgos políticos en beneficio del consumidor.