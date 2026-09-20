Marina y Defensa suman operativos y bajan decomisos

Aunque el Gobierno federal aumentó las operaciones en contra del narcotráfico, la erradicación y decomiso de drogas se redujeron, revelan datos incluidos en el Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum. El Informe expone que entre 2019 y 2025, los operativos realizados por las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar) aumentaron de 176 mil 157 a 225 mil 156, lo que representa un incremento de cerca del 28 por ciento.

Mientras que al 30 de junio de 2026, los operativos de ambas dependencias federales suman 281 mil 130. Las estadísticas indican que el incremento obedece, sobre todo, a los operativos de la Secretaría de Marina, que en el periodo mencionado se incrementaron en más de 108 por ciento. A pesar de ello, el Segundo Informe señala que la erradicación de cultivos ilícitos bajó de 14 mil 619 hectáreas a cerca de 11 mil 620 entre 2019 y 2024. Para 2025, el número asciende a sólo 2 mil 110 hectáreas. Aunque el documento señala que para 2025 las cifras están pendientes de validación, entre 2019 y 2024 la reducción registrada es de más del 20 por ciento.

El Informe detalla que la erradicación de mariguana bajó de 2 mil 775 hectáreas en 2019 a 2 mil 532 en 2024, y a 726 hectáreas un año después. En tanto, la erradicación de amapola pasó de cerca de 11 mil 844 hectáreas a poco más de 9 mil en 2024 y a mil 384 hectáreas en 2025. En materia de aseguramientos, los de mariguana se redujeron de 213 a 75.4 toneladas entre 2019 y 2025. Los decomisos de cocaína aumentaron de más de 10 a 38.4 toneladas en el mismo periodo de tiempo, mientras que los aseguramientos de goma de opio pasaron de 358 a 256 kilogramos. Los decomisos de heroína pasaron de 374.2 kilogramos a 201, y los de psicotrópicos de 395 mil 981 a cerca de 39 mil kilogramos.

De acuerdo con el reporte, los rubros que sí se han incrementado son los aseguramientos de vehículos y armas. En el primer caso, pasaron de 16 mil 179 a 47 mil 582 unidades. En el caso de las armas, los aseguramientos aumentaron de 7 mil 532 a 21 mil 560 unidades. Los detenidos, agrega el documento, también se incrementaron de 28 mil 342 a 31 mil 589 en el mismo periodo, la mayoría de ellos de origen nacional. El 16 de septiembre pasado, el medio de comunicación Reforma publicó que la Armada de México elevó 47.2 por ciento el aseguramiento de cocaína en operaciones marítimas durante 2026, en medio de una serie de cargamentos de droga interceptados principalmente en aguas del Pacífico, de acuerdo con un reporte de la dependencia.

Del 1 de enero al 10 de septiembre, elementos navales decomisaron 37 toneladas 855 kilogramos de presunta cocaína, 12 toneladas 142 kilos más que las 25 toneladas 713 kilogramos aseguradas durante todo 2025. Es decir, a casi cuatro meses para terminar el año, la Marina ya había superó en casi la mitad el volumen decomisado durante los 12 meses anteriores, según sus cifras.