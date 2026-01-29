Registra México la sequía más baja en 6 años

La proporción del territorio nacional que registra actualmente condiciones de sequía es la más baja en 6 años, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). TE PUEDE INTERESAR:Gran Masa de Aire Frío congelará a México; junto al Frente Frío 32, azotarán con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y evento Norte En su más reciente edición, el Monitor de Sequía de México reporta que, al 15 de enero, solo el 7.4 por ciento del territorio padecía de insuficiencia de lluvia. La cifra previa más baja se había registrado el 31 de enero de 2020, cuando se ubicó en 7.2 por ciento. A mediados de enero del año pasado, el 40 por ciento del país padecía sequía y el 15 por ciento enfrentaba sequía extrema o excepcional, los grados más altos. El pico de superficie afectado por la insuficiencia de lluvia se reportó el 31 de mayo de 2024, cuando alcanzó el 76 por ciento.

Regiones y factores climatológicos El Monitor de Sequía indica que, en el arranque de este año, la región hidrológico-administrativa más afectada es la del Río Bravo (de la que depende el cumplimiento de la entrega de agua a Estados Unidos conforme al tratado bilateral de 1944), con un 33.1 por ciento de su superficie en esa condición. En tanto, las regiones de la Península de Baja California y Pacífico Sur registran un 0 por ciento de afectación.