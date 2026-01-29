Registra México la sequía más baja en 6 años

México
/ 29 enero 2026
    Registra México la sequía más baja en 6 años
    Conagua reportó que las 210 presas principales del país almacenaban en conjunto 84,411 millones de metros cúbicos de líquido, lo que representa el 63 por ciento de su capacidad. Cuartooscuro
Reforma
por Reforma

Clima
Sequia

Localizaciones


México

Organizaciones


Conagua
SMN

El 15 de enero, solo el 7.4 por ciento del territorio padecía de insuficiencia de lluvia, siendo la más baja desde 2020, cuando se ubicó en 7.2 por ciento.

La proporción del territorio nacional que registra actualmente condiciones de sequía es la más baja en 6 años, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Gran Masa de Aire Frío congelará a México; junto al Frente Frío 32, azotarán con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y evento Norte

En su más reciente edición, el Monitor de Sequía de México reporta que, al 15 de enero, solo el 7.4 por ciento del territorio padecía de insuficiencia de lluvia. La cifra previa más baja se había registrado el 31 de enero de 2020, cuando se ubicó en 7.2 por ciento.

A mediados de enero del año pasado, el 40 por ciento del país padecía sequía y el 15 por ciento enfrentaba sequía extrema o excepcional, los grados más altos. El pico de superficie afectado por la insuficiencia de lluvia se reportó el 31 de mayo de 2024, cuando alcanzó el 76 por ciento.

Regiones y factores climatológicos

El Monitor de Sequía indica que, en el arranque de este año, la región hidrológico-administrativa más afectada es la del Río Bravo (de la que depende el cumplimiento de la entrega de agua a Estados Unidos conforme al tratado bilateral de 1944), con un 33.1 por ciento de su superficie en esa condición. En tanto, las regiones de la Península de Baja California y Pacífico Sur registran un 0 por ciento de afectación.

"Durante la primera quincena de enero se registraron lluvias por arriba del promedio climatológico sobre el noroeste, norte, sur y oriente del país. Las precipitaciones fueron ocasionadas principalmente por el ingreso de los frentes fríos números 27 y 28, las corrientes en chorro polar y subtropical, así como el desarrollo de la segunda tormenta invernal de la temporada 2025-2026", detalla el informe.

Coahuila: Presa La Amistad cae a 13.5% por deuda de agua con Estados Unidos

"Las condiciones de humedad favorecieron la reducción de áreas con sequía de moderada a severa en Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tabasco. Por otro lado, los déficits de precipitación que se observaron en el noreste y centro-occidente del territorio mexicano, además de la Península de Yucatán, propiciaron el incremento de áreas con sequía de moderada a extrema en el norte de Tamaulipas".

Estado de las presas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que las 210 presas principales del país almacenaban en conjunto 84,411 millones de metros cúbicos de líquido, lo que representa el 63 por ciento de su capacidad y un déficit del 3 por ciento respecto al promedio histórico.

