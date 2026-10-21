Registra senadora Carolina Viggiano otro departamento de 4.25 mdp en CDMX

Además de poseer la residencia de Lomas de Chapultepec, el 5 de diciembre de 2025 Carolina Viggiano también adquirió un departamento en el complejo residencial Puerta Alameda, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

No obstante, información relacionada con una operación asentada en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México da cuenta de que Viggiano Austria adquirió otro departamento.

En el video, la legisladora hidalguense respondió a los cuestionamientos sobre su patrimonio inmobiliario en la capital del país.

Después de que EL UNIVERSAL documentó el pasado 5 de octubre la adquisición de una residencia ubicada en la calle Sierra Nevada número 319, en la colonia Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México, con un valor estimado en más de 40 millones de pesos, la senadora y secretaria general del Partido Revolucionario Institucional ( PRI) , Carolina Viggiano Austria, aseguró textualmente en un video publicado el 6 de septiembre en sus cuentas de Instagram y Facebook: “Yo no tengo propiedades en la Ciudad de México”.

La operación quedó formalizada mediante la escritura pública número 58,676, del 5 de diciembre de 2025, otorgada ante el notario público número 71, Eduardo Javier Muñoz Pinchetti, por un precio de 4 millones 250 mil pesos. Sin embargo, el precio del departamento genera cuestionamientos, pues su valor comercial es de 5 millones 790 mil pesos, una diferencia de un millón 540 mil pesos que, según el texto, podría corresponder a un pago en efectivo.

El 10 de diciembre de 2025 se dio el aviso de otorgamiento de compraventa y el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria a favor del acreedor Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

Adquirente, deudora y garante hipotecaria: Alma Carolina Viggiano Austria

De acuerdo con los datos registrales proporcionados para esta investigación, el folio real número 1309008, auxiliar 50, asiento número 1, contiene información sobre la compraventa del departamento 814, ubicado en el subcondominio Puerta Alameda Fase III, Torre Sur, en el inmueble situado en las calles de Revillagigedo y Luis Moya, números 17, 18 y 25, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.

El departamento, que cuenta con una superficie construida de 73.38 metros cuadrados, se ubica en un conjunto con amenidades de alto nivel y forma parte del régimen de propiedad en condominio.

Puerta Alameda es un complejo residencial situado frente a la Alameda Central y próximo al Palacio de Bellas Artes, en una zona de alta plusvalía. Los anuncios inmobiliarios consultados, con superficies similares a la del inmueble referido en el registro, describen departamentos de dos recámaras y dos baños. Entre las amenidades que aparecen en las ofertas se encuentran una alberca techada semiolímpica, gimnasio, área para correr, jardines y patios interiores, roof garden, sala de cine o proyección privada, centro de negocios y salas de juntas, salón de eventos y usos múltiples, área infantil o ludoteca, tienda de conveniencia, servicio de lavandería o tintorería, vigilancia las 24 horas y circuito cerrado de televisión, así como un *lobby* para visitantes.

El precio de compraventa señalado en el registro, de 4 millones 250 mil pesos, es inferior a los precios publicados.

Residencia en Las Lomas

El pasado 5 de octubre, EL UNIVERSAL publicó que la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano Austria, adquirió, con el apoyo de empresas factureras, una mansión de más de 40 millones de pesos en Lomas de Chapultepec, considerada una de las zonas de mayor plusvalía del país.

En la operación inmobiliaria, de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, aparecen empresas señaladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como posibles factureras.

En el inmueble, cuyo valor comercial actual supera los 40 millones de pesos, figura la empresa Borsa Inmuebles y Bienes Raíces, S.A. de C.V., identificada como parte de un presunto esquema de empresas factureras.

El domicilio está ubicado en Sierra Nevada 319, en Lomas de Chapultepec, Sección I.