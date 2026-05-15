Reitera México respaldo a Michelle Bachelet para secretaria de la ONU

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    Reitera México respaldo a Michelle Bachelet para secretaria de la ONU
    Recientemente, la presidenta Sheinbaum descartó que su gobierno haya aprobado recursos públicos para respaldar la eventual candidatura de Michelle Bachelet. Cortesía

El canciller Roberto Velasco recibió a Bachelet en la SRE e informó que ambos revisaron el papel de la ONU “en el contexto internacional actual”

CDMX.- El gobierno de México reiteró su respaldo junto con Brasil a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, para que sea la primera mujer en ser secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La mañana de este viernes 15 de mayo, el canciller Roberto Velasco recibió en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a la expresidenta de Chile con quién intercambió puntos de vista sobre los desafíos de la agenda multilateral.

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La SRE indicó que ambos revisaron el papel de la ONU “en el contexto internacional actual”.

Agregó que el encuentro se realizó en el marco del respaldo de México a su candidatura a la secretaría general de las Naciones Unidas: “Como parte de la convicción de nuestro país de fortalecer un multilateralismo con liderazgo, experiencia y apego al derecho internacional, orientado siempre a la paz y al bienestar de los pueblos”.

SHEINBAUM DESCARTA APOYO ECONÓMICO

Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que su gobierno haya aprobado recursos públicos para respaldar la eventual candidatura de Michelle Bachelet.

La mandataria federal subrayó que no existía ninguna solicitud formal de apoyo económico por parte de la exmandataria chilena, por lo que tampoco se ha autorizado partida presupuestal alguna.

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“No hemos aprobado ningún apoyo y hace tiempo manifestamos que apoyábamos la candidatura de Michelle Bachelet”, señaló en abril.

Sheinbaum reconoció la trayectoria de Bachelet, a quien describió como “una mujer con experiencia”, recordando que fue dos veces presidenta de Chile y que ha ocupado cargos relevantes dentro de Naciones Unidas.

En ese sentido, consideró que cuenta con el perfil para desempeñar un papel destacado dentro del organismo internacional.

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