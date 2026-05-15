‘Cordial y excelente conversación’... Sheinbaum recibe llamada de Trump en medio de tensión bilateral

La conversación ocurre en un momento particularmente delicado para ambos gobiernos debido a las investigaciones abiertas en Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como por los recientes reportes relacionados con la muerte de agentes vinculados a la CIA en Chihuahua.

La relación entre México y Estados Unidos volvió a colocarse en el centro de la conversación política luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara una nueva llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump .

A través de su cuenta oficial en X, Sheinbaum calificó el intercambio como positivo y destacó que ambos mandatarios coincidieron en mantener abiertas las vías diplomáticas.

“Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio”, escribió la mandataria mexicana.

Además, adelantó que próximamente funcionarios estadounidenses viajarán a México para continuar las mesas de trabajo bilaterales.

EL CASO ROCHA MOYA ELEVÓ LA PRESIÓN ENTRE MÉXICO Y EU

La llamada presidencial se produce apenas días después de que la Unidad de Inteligencia Financiera ordenara el congelamiento de cuentas bancarias relacionadas con Rocha Moya, sus familiares y otros funcionarios señalados en investigaciones estadounidenses.

De acuerdo con reportes difundidos en medios nacionales, las medidas financieras fueron ejecutadas tras acusaciones presentadas en una corte federal de Nueva York, donde se les vincula con presuntas operaciones de narcotráfico y colaboración con grupos criminales.

Las autoridades estadounidenses acusan a varios implicados de conspiración para introducir fentanilo, cocaína y metanfetamina a territorio norteamericano.

Además, documentos judiciales mencionan presuntos vínculos con la facción conocida como “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Aunque el gobierno mexicano no ha confirmado oficialmente todos los detalles del expediente estadounidense, la investigación generó presión diplomática y mediática sobre la relación bilateral en temas de seguridad.

La propia Sheinbaum reconoció recientemente que solicitará información detallada sobre el congelamiento de cuentas para aclarar el alcance de las acciones realizadas por la UIF.

LA MUERTE DE AGENTES RELACIONADOS CON LA CIA AGUDIZA EL DEBATE

Otro de los temas que elevó la tensión entre ambos países fue la reciente muerte de dos agentes presuntamente vinculados con labores de inteligencia estadounidenses en Chihuahua.

Aunque la información oficial todavía es limitada, reportes periodísticos señalan que los agentes colaboraban en tareas relacionadas con combate al narcotráfico y operaciones de inteligencia en la frontera norte.

La presencia de agencias estadounidenses en México históricamente ha generado debate político y social, especialmente cuando se trata de operativos conjuntos o intercambio de información sensible.

En años recientes, la cooperación entre autoridades mexicanas y agencias estadounidenses se fortaleció en áreas relacionadas con tráfico de drogas, lavado de dinero y combate al crimen organizado.

Sin embargo, distintos sectores políticos también han insistido en la necesidad de mantener límites claros sobre la participación de corporaciones extranjeras dentro del territorio nacional.

La conversación entre Sheinbaum y Trump ocurre justamente bajo ese contexto de cooperación, presión diplomática y revisión constante de la estrategia binacional de seguridad.

SEGURIDAD Y COMERCIO, LOS TEMAS CENTRALES DEL DIÁLOGO

Pese a la tensión generada por las investigaciones y los recientes acontecimientos de seguridad, ambos gobiernos coincidieron en mantener abiertos los canales de comunicación.

Sheinbaum aseguró que durante la llamada se reafirmó el trabajo conjunto en temas comerciales y de seguridad fronteriza.

La relación económica entre México y Estados Unidos continúa siendo una de las más relevantes del continente, especialmente por el intercambio comercial derivado del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Además del combate al narcotráfico, ambos gobiernos mantienen coordinación permanente en temas migratorios, comercio exterior y seguridad regional.

“Acordamos hablar nuevamente y continuar el diálogo con algunos de sus colaboradores que, en fecha próxima, visitarán nuestro país”, indicó Sheinbaum sobre la continuidad de las negociaciones bilaterales.