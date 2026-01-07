Renuncia fiscal que acusó de terrorismo a periodista de Veracruz

Karla Díaz Hermosilla, quien acusó de terrorismo al periodista policiaco Rafael León Segovia, conocido como “Lafita León” presentó su renuncia como titular de la Fiscalía Regional de la Zona Sur Coatzacoalcos, en Veracruz.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz confirmó el relevo institucional. En sustitución de la funcionaria saliente, Braulio Salvador Conde Rivas asume la titularidad de la Fiscalía Regional en la región donde se inició el proceso penal contra el comunicador.

Díaz Hermosilla sostuvo ante medios de comunicación que su renuncia fue voluntaria y por motivos de salud; no obstante, fuentes internas revelaron que fue una remoción directa ordenada por la titular de la FGE, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. La Fiscalía estatal no ha emitido un comunicado que clarifique la naturaleza de esta separación.

Bajo la gestión de la funcionaria se realizó el operativo del pasado 24 de diciembre de 2025, cuando agentes ministeriales detuvieron a “Lafita” León. Bajo la instrucción de la hoy ex-fiscal regional, se le intentó vincular con el delito de terrorismo (basado en el artículo 311 del Código Penal estatal), el cual conlleva penas superiores a los 30 años de prisión.

La acusación sostenía que el comunicador recibía pagos de la delincuencia organizada para difundir mensajes violentos en su portal “Noticias con Lafita León”. Sin embargo, el pasado 30 de diciembre, un juez de control desestimó el cargo de terrorismo al considerar que la Fiscalía no aportó pruebas sólidas, basándose únicamente en testimonios cuestionables y capturas de pantalla de dudosa procedencia.

“Periodistas no somos terroristas. Ya saben lo que fabrica la Fiscalía; esta fiscal me odia”, sentenció León Segovia antes de su audiencia, donde finalmente fue vinculado solo por delitos menores y enviado a arraigo domiciliario.

El caso escaló hasta la Ciudad de México, donde la Presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente el uso del tipo penal de terrorismo contra un periodista, señalando que “la libertad de expresión debe estar por encima de todo”.

La salida de Díaz Hermosilla no solo se atribuye al caso del periodista, la funcionaria tenía antecedentes de utilizar la figura de “terrorismo” . En mayo de 2025, intentó imputar el mismo cargo a 13 ciudadanos de Texistepec que trabajaban en una mina.

En aquella ocasión, tras detenciones tildadas como arbitrarias y protestas de las familias que demostraron que los detenidos eran simples choferes de carga, la acusación también terminó por derrumbarse.

LLEGA ESPECIALISTA ANTISECUESTROS

La Fiscal General designó como titular de la Fiscalía Regional de la Zona Sur Coatzacoalcos a Braulio Salvador Conde Rivas, quien durante los últimos ocho años se desempeñó como Coordinador Regional de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) en este municipio.

Inició en 2005 como Ministerio Público y ha pasado por cargos de Oficial Secretario, Delegado Regional de la Policía Ministerial y Coordinador Operativo de la AVI.

Se le atribuye la liberación de al menos 60 víctimas de secuestro desde 2017 y detenciones de alto impacto como las de los alias “00” y “J1”.

Aunado a este cambio, en la Fiscalía Regional de Córdoba, también se realizaron movimientos con el nombramiento de Laura Vázquez Alducin, especialista en Derecho Constitucional Penal con experiencia previa en la UECS de Fortín y Córdoba.