$!Reparten bebidas calientes y cobertores por bajas temperaturas, en Nuevo León

Debido a las bajas temperaturas en la región, Protección Civil de Nuevo León ejecutó el Operativo Carrusel en punto de gran concentración de gente, este lunes. Elementos de la dependencia estatal realizaron los recorridos en los puntos en donde se encuentran personas en situación vulnerable, sobre todo al exterior de clínicas.

Los puntos recorridos fueron el Hospital General de Zona número 21 del IMSS, el Hospital Universitario y el Hospital Materno Infantil. El personal brindó 345 apoyos, entre los que se encuentran 120 litros de chocolate y 295 cobijas. El pronóstico para la zona metropolitana de Monterrey, este lunes, es de una mínima de 5 grados y una máxima de 12 grados. Érik Cavazos Cavazos, director de Protección Civil del estado, informó que la baja en la temperatura es el resultado del Frente Frío 27 en la región. “Desde días pasados estuvimos anunciando de este Frente Frío número 27 de la temporada, el cual ingresó primero con fuertes vientos. Ese cambio brusco de temperatura que hubo del viernes al sábado, pasando por el domingo, en algunas partes temperaturas bajo cero”, indicó.