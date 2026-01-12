Reparten bebidas calientes y cobertores por bajas temperaturas, en Nuevo León

México
/ 12 enero 2026
    Reparten bebidas calientes y cobertores por bajas temperaturas, en Nuevo León
    Ante temperaturas de hasta 5 grados en Monterrey y la primera nevada de la temporada en Galeana, autoridades estatales desplegaron apoyos para personas en situación vulnerable. Cortesía

Personal de Protección Civil de Nuevo León reparte cobijas y bebidas calientes en hospitales del área metropolitana durante los recorridos del Operativo Carrusel.

Debido a las bajas temperaturas en la región, Protección Civil de Nuevo León ejecutó el Operativo Carrusel en punto de gran concentración de gente, este lunes.

Elementos de la dependencia estatal realizaron los recorridos en los puntos en donde se encuentran personas en situación vulnerable, sobre todo al exterior de clínicas.

TE PUEDE INTERESAR: Buscan a Roy Rivera, desaparecido en NL, con imagen de cómo luciría a sus 33 años

$!Reparten bebidas calientes y cobertores por bajas temperaturas, en Nuevo León

Los puntos recorridos fueron el Hospital General de Zona número 21 del IMSS, el Hospital Universitario y el Hospital Materno Infantil.

El personal brindó 345 apoyos, entre los que se encuentran 120 litros de chocolate y 295 cobijas.

El pronóstico para la zona metropolitana de Monterrey, este lunes, es de una mínima de 5 grados y una máxima de 12 grados.

Érik Cavazos Cavazos, director de Protección Civil del estado, informó que la baja en la temperatura es el resultado del Frente Frío 27 en la región.

“Desde días pasados estuvimos anunciando de este Frente Frío número 27 de la temporada, el cual ingresó primero con fuertes vientos. Ese cambio brusco de temperatura que hubo del viernes al sábado, pasando por el domingo, en algunas partes temperaturas bajo cero”, indicó.

$!Reparten bebidas calientes y cobertores por bajas temperaturas, en Nuevo León

TE PUEDE INTERESAR: Arde bodega de químicos y causa alarma, en Nuevo León

PRIMERA NEVADA DE LA TEMPORADA

Ayer domingo, en la entidad se presentó la primer nevada de esta temporada.

El fenómeno meteorológico se registró en el Cerro del Potosí, en el ayuntamiento de Galena, que se ubica al sur del estado.

Debido a las condiciones en el ayuntamiento, Protección Civil del estado y Protección Civil de Galeana se mantuvieron alertas con recorridos y monitoreo permanente.

Temas


Frente Frío
Nevadas

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Trump: Uso excesivo de la fuerza

Trump: Uso excesivo de la fuerza
true

Sheinbaum, la rana en la olla en la relación con Trump
La Mandataria recordó que la relación con el presidente Trump ha sido constante durante casi un año, con momentos de tensión, pero también de diálogo.

‘Nunca negociaremos la soberanía’: Sheinbaum habla del T-MEC tras llamada con Trump
Amistad. El exboxeador negó que la conductora esté bajo tutela y pidió respeto ante las versiones difundidas en medios y redes sociales

¿Lo hicieron enojar? Reaparece Julio César Chávez con Yolanda Andrade y pide que la dejen fuera de los chismes

La ABM informó que a partir del próximo 1 de julio de 2026 todas aquellas personas que realicen depósitos o retiros en efectivo de más de 140 mil pesos en sucursales bancarias del país, deberán cumplir con requisitos.

A partir de 2026, bancos pedirán INE para retirar o depositar dinero en efectivo

Volkswagen de México y Profeco mantienen activos llamados a revisión por posibles defectos en bolsas de aire Takata y Joyson que podrían causar lesiones en caso de accidente

Profeco alerta por fallas en airbags de más de 38 mil autos Volkswagen y Seat en México

Mark Ruffalo y Wanda Sykes protestan contra ICE en los Globos de Oro

Mark Ruffalo y Wanda Sykes protestan contra ICE en los Globos de Oro
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el abanderamiento de la delegación mexicana que representará al país en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, en una ceremonia realizada en Palacio Nacional.

Sheinbaum abandera a la Delegación que viajará a los Juegos Olímpicos de Invierno