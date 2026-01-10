Buscan a Roy Rivera, desaparecido en NL, con imagen de como luciría a sus 33 años

México
/ 10 enero 2026
    Buscan a Roy Rivera, desaparecido en NL, con imagen de como luciría a sus 33 años
    La proyección del rostro de Roy Rivera Hidalgo a los 33 años fue exhibida en el centro de Monterrey como parte de la búsqueda impulsada por su madre y el colectivo Fundenl. Cortesía

Leticia Hidalgo presentará una imagen forense de Roy Rivera Hidalgo a los 33 años en el marco del 15 aniversario de su desaparición ocurrida en 2011

El próximo domingo 11 de enero se cumplen 15 años de la desaparición de Roy Rivera Hidalgo y en el marco de esta fecha su madre Leticia Hidalgo lo busca con una proyección de como sería su rostro a los 33 años de edad.

El joven desapareció en 2011 en San Nicolás de los Garza a manos de hombres que vestían uniformes del municipio de Escobedo.

Ayer viernes, su mamá colocó en pleno centro de Monterrey, un camión con una imagen del rostro de Roy como sería actualmente el cual fue realizado con la ayuda de un perito especializado que es colaborador de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) colectivo que fundó Hidalgo tras la desaparición de su hijo.

“Dentro de todas las personas voluntarias que hemos conocido en este tema, conocimos a este perito en imagen forense”, indicó.

Mencionó que el responsabilidad de la Fiscalía estatal realizara las actualizaciones de las imágenes de los rostros de las víctimas de desaparición, pero como no lo hacen entonces tienen que tomar medidas los familiares como en su caso.

Indicó que el especialistas trabajó con las últimas fotografías que se tienen de Roy, así como imágenes de familiares para conseguir la progresión.

El joven desapareció en 2011 cuando se encontraba en su casa de San Nicolás de los Garza y fue sacado a la fuerza por hombres vestidos con uniformes de la policía de Escobedo
El joven desapareció en 2011 cuando se encontraba en su casa de San Nicolás de los Garza y fue sacado a la fuerza por hombres vestidos con uniformes de la policía de Escobedo

“Con esta metodología pudo respetar los rasgos más marcados de Roy físicamente y genéticamente”, afirmó.

Mencionó que Nuevo León suma actualmente cerca de 7 mil personas víctimas de desaparición y en la fosa común de la Fiscalía General de Justicia del estado permanecen 3 mil cuerpos son identificar.

Subrayó que Fundenl espera hacer la actualización de la imagen de los rostros de las 735 víctimas de desaparición que buscan los integrantes del colectivo.

Además, señaló que el domingo que se cumplen 15 años de la desaparición de Roy, la imagen de como luciría actualmente a sus 33 años será colocada en la pantalla gigante de las calles Morelos y Juárez.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

