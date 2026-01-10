Buscan a Roy Rivera, desaparecido en NL, con imagen de como luciría a sus 33 años

El próximo domingo 11 de enero se cumplen 15 años de la desaparición de Roy Rivera Hidalgo y en el marco de esta fecha su madre Leticia Hidalgo lo busca con una proyección de como sería su rostro a los 33 años de edad.

El joven desapareció en 2011 en San Nicolás de los Garza a manos de hombres que vestían uniformes del municipio de Escobedo.

Ayer viernes, su mamá colocó en pleno centro de Monterrey, un camión con una imagen del rostro de Roy como sería actualmente el cual fue realizado con la ayuda de un perito especializado que es colaborador de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) colectivo que fundó Hidalgo tras la desaparición de su hijo.

“Dentro de todas las personas voluntarias que hemos conocido en este tema, conocimos a este perito en imagen forense”, indicó.

Mencionó que el responsabilidad de la Fiscalía estatal realizara las actualizaciones de las imágenes de los rostros de las víctimas de desaparición, pero como no lo hacen entonces tienen que tomar medidas los familiares como en su caso.

Indicó que el especialistas trabajó con las últimas fotografías que se tienen de Roy, así como imágenes de familiares para conseguir la progresión.