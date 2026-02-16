Repatriación de capitales con ISR del 15% genera desconfianza por fiscalización del SAT

México
/ 16 febrero 2026
    Repatriación de capitales con ISR del 15% genera desconfianza por fiscalización del SAT
    En enero de 2017, el SAT publicó un decreto similar con el que la dependencia logró recaudar un retorno de capitales cerca de 345 mil mdp. IA
Reforma
por Reforma

El SAT inhibe el retorno de capitales bajo el Plan México; expertos señalan que la fiscalización de recursos y la tasa del ISR generan incertidumbre jurídica

El “arsenal” fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) inhibirá el atractivo de su programa de incentivos para la repatriación de capitales que ofrece una tasa máxima del 15 por ciento en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), coincidieron especialistas en materia tributaria.

“No le auguro mucho éxito a ese decreto precisamente porque la tasa es casi del doble de la del último programa de repatriación, y porque se tienen que cumplir requisitos de una norma muy minuciosa que eventualmente exponen a una revisión del SAT, que con todo su arsenal podría hacerlos sujetos de créditos fiscales”, advirtió Bernardo Elizondo Ríos, socio del despacho de abogados Adame Elizondo.

“El atractivo es una tasa que es la mitad del 30 por ciento de ISR que pagan en México las personas morales o del 35 por ciento para personas físicas, pero el beneficio es menor al del programa que ofrecía un 8 por ciento en 2017 y, sobre todo, el interés se pierde por el miedo a auditorías, como ya sucedió en aquella ocasión”.

En el marco del Plan México del Gobierno federal, el SAT comunicó una tasa preferencial del 15 por ciento de ISR para mexicanos que retornen o ingresen capitales al país que debieron estar en el extranjero al 8 de septiembre del 2025, si acreditan el origen lícito de los recursos.

Elizondo advirtió que, en el contexto actual de fiscalización, los contribuyentes deberán cumplir en forma más estricta los requisitos que establece el decreto, en el que hay cláusulas que determinan en qué deberá ser invertido el capital a repatriar y los plazos de permanencia en México, pero, sobre todo, exigencias muy rigurosas y riesgosas para demostrar la procedencia de los recursos.

“El riesgo es que, si el contribuyente que repatria su capital incumple con algún requisito, eventualmente estaría sujeto a una revisión que lo llevaría a pagar una tasa de ISR del 30 o 35 por ciento, como ya sucedió en el último programa de incentivos a la repatriación de inversiones”, dijo.

En enero de 2017, el SAT publicó, en el marco de los “Panamá Papers”, un decreto que establecía el incentivo de pagar solo un 8 por ciento de ISR en inversiones que fueran repatriadas a México, con lo que la dependencia logró un retorno de capitales por cerca de 345 mil millones de pesos y permitió una recaudación de casi 28 mil millones de pesos.

Pero en 2024, inversionistas que confiaron en la bondad de ese programa empezaron a ser auditados muy agresivamente por el SAT, principalmente en cuanto al origen.

Gustavo Leal Cueva, presidente de la consultora Fiscalía, recordó que en el programa de repatriación del 2017 hubo casos de herencias que en México están exentas del ISR, pero que, tras estar invertidas en el extranjero, pagaban el gravamen sobre los rendimientos al retornar a México.

