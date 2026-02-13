Rompe récord SAT: Crece 6.1% la recaudación de IEPS a combustibles en 2025

Al dejar de aplicar subsidios el año pasado, el SAT logró la mayor captación de Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) a combustibles, un récord desde que se tiene registro.

En 2025, la recaudación por IEPS a gasolinas y diésel ascendió a 444 mil 357 millones de pesos, su mayor nivel desde 1990 (año en que iniciaron los registros), de acuerdo con Hacienda. Esta cifra fue 6.1 por ciento mayor en términos reales respecto al 2024.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum atribuye al combate al huachicol repunte en ventas y más IEPS

Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), aseguró que este nivel obedeció a que desde abril de 2025 no hubo subsidios a los combustibles.

Adicionalmente, el Gobierno estableció como tope los 24 pesos por litro a la gasolina regular como parte de un convenio voluntario con los grupos gasolineros.

“Como el precio de la gasolina y del diésel estuvo relativamente bajo, por el tope (de 24 pesos por litro), el fisco no tuvo que aplicar ningún subsidio y cobró todo el IEPS”, dijo.

El impacto del tope fue absorbido por los grupos gasolineros, destacó.