SAT invita a saltillenses a sumarse al Programa de Regularización Fiscal

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) invitó a los contribuyentes a utilizar el Programa de Regularización Fiscal, asimismo se dejó en claro que la Constancia de Situación Fiscal no es un requisito para emitir factura.

En rueda de prensa, la administradora de Servicios al Contribuyente, Grethel Berenice Ramos Mercado y el administrador de Recaudación, Aldo Alberto Mazariegos Gordillo, presentaron los pormenores de esos programas.

En el caso de la Constancia de Situación Fiscal informaron que no se requiere entregarla para la emisión de una factura o un comprobante de nómina.

Y quienes realicen esa mala práctica y lo condicionen, pueden ser sujetos de una sanción que va de una multa de 21,420 pesos a 122,440 pesos cuando sea la primera vez y en caso de reincidencia clausura del establecimiento.

Dejaron claro que para emitir una factura solo se ocupa que el contribuyente proporcione la clave del RFC, nombre o denominación social, el código postal y el régimen fiscal; asimismo indicaron que la constancia no tiene una vigencia, mientras el contribuyente no actualice datos fiscales como son el domicilio, el nombre o el régimen fiscal.

En el caso de la Regularización Fiscal se invitó a los contribuyentes, ya sea personas físicas o morales, que tienen un adeudo con la institución o tengan alguna omisión en sus declaraciones para que lo aprovechen y se puedan regularizar, obteniendo a su vez, una reducción de sus multas y sus recargos, así como de sus gastos de ejecución.

Pero también quedan excluidos de estos beneficios toda persona física o moral que haya tenido algún beneficio anterior o condonación en años anteriores o que tuvieron operaciones con empresas factureras.

Se añadió que los contribuyentes pueden solicitar este programa de manera inmediata a través de su declaración y tienen hasta el 31 de diciembre, pero en caso de que tengan un crédito fiscal, tienen hasta el 31 de octubre para hacer una solicitud.

Se informó que ésta se realiza a través de un escrito que ya está publicado en la página del SAT, por lo que el contribuyente solamente tiene que plasmar sus datos y firmarlo.

Finalmente en la administración Coahuila 1 con sede en Saltillo (incluye también a los municipios de Abasolo, Arteaga, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Frontera, General Cepeda, La Madrid, Monclova, Nadadores, Ocampo, Parras, Ramos Arizpe, Sacramento, Saltillo, San Buenaventura y Sierra Mojada) diariamente se atiende a 2 mil contribuyentes diarios, de ellos 1,200 corresponde a entrega de constancias y el resto acude por servicios a la sala de internet; mientras que el año pasado fueron 90 los contribuyentes que aprovecharon el programa de regularización fiscal.