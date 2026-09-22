Reporta FGR 2 mil 654 detenidos por huachicol en sexenio de Claudia Sheinbaum

La cifra fue proporcionada a la Mandataria por su equipo durante la conferencia matutina, luego de ser cuestionada sobre posibles responsabilidades de funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), aduanas y otras dependencias en las redes de robo y contrabando de hidrocarburos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) ha detenido a 2 mil 654 personas por delitos relacionados con combustibles entre octubre de 2024 y septiembre de este año.

Tras leer la tarjeta que le fue entregada, Sheinbaum pidió a la FGR hacer público un desglose para conocer cuántos de los detenidos son servidores o ex servidores públicos y cuántos particulares.

“De octubre de 2024 a septiembre de 2026, la Fiscalía General de la República ha detenido a 2 mil 654 personas por delitos relacionados con combustible, sería muy bueno, a ver si la Fiscalía puede publicar cuántos de estos son servidores públicos o ex servidores públicos y cuántos privados”, planteó.

La Presidenta afirmó que por contrabando de combustible hay detenidos entre ex servidores públicos, particulares, personas que trabajaban en aduanas y agentes aduanales, aunque no precisó cuántos corresponden a cada grupo.

En el caso de Pemex, aseguró que las investigaciones no han encontrado hasta ahora a funcionarios de la petrolera involucrados directamente en el robo de combustible, aunque aclaró que las indagatorias continúan.

“Hasta ahora no se ha encontrado ninguna persona dentro de Pemex que esté involucrada en el robo de combustible directamente. Eso no quiere decir que a lo mejor exista, pero que se está haciendo la investigación, se está haciendo la investigación”, afirmó.

Raquel Buenrostro, Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, explicó que su dependencia interviene cuando recibe información sobre posibles faltas administrativas de servidores públicos de Pemex, mientras que la petrolera puede presentar directamente ante la FGR denuncias de carácter penal.

“Por eso no llegan casi muchos de los casos con nosotros, porque los presenta la dirección jurídica de Pemex directamente a la Fiscalía y se los llevan por la vía penal”, explicó.

Buenrostro confirmó además que la Secretaría mantiene investigaciones abiertas en aduanas, aunque no señaló que éstas correspondan específicamente a casos de contrabando de combustible.