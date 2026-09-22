Michelle Zepeda es declarada responsable de homicidio culposo tras accidente en Guadalajara; resarcirá de daños a deudos del joven motociclista

El dictamen de causalidad vial elaborado por la Fiscalía de Jalisco estableció que Zepeda omitió respetar la señal de alto del semáforo en el cruce de las avenidas Enrique Díaz de León y Juárez-Vallarta. El impacto ocurrió aproximadamente a las 5:30 horas.

La presentadora del segmento del clima de N+ Guadalajara , Michelle Zepeda , fue señalada como responsable del accidente vial en el que murió Jostin Santamaría , un motociclista de 19 años, ocurrido la madrugada del jueves 17 de septiembre en Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con la información difundida sobre el peritaje, la camioneta Kia que conducía la presentadora impactó contra la motocicleta Crossfox 220 en la que viajaba Santamaría. El joven murió como consecuencia del accidente.

El resultado de la investigación vial encuadra los hechos en un posible homicidio culposo, aunque esto no equivale por sí mismo a una sentencia judicial. El procedimiento todavía debe continuar conforme a las disposiciones legales aplicables.

¿QUÉ PASÓ CON MICHELLE ZEPEDA DESPUÉS DEL ACCIDENTE?

Tras el choque, Zepeda también resultó lesionada. Paramédicos de la Cruz Roja la atendieron en las inmediaciones del cruce de Enrique Díaz de León y López Cotilla y posteriormente fue trasladada a un hospital debido a las lesiones que presentó.

La Fiscalía de Jalisco había explicado previamente que la conductora no permaneció físicamente en el sitio porque requirió atención médica. La dependencia también señaló que permaneció localizable y a disposición del Ministerio Público durante las diligencias.

Como parte de la investigación se realizaron pruebas de alcoholemia y toxicológicas, cuyos resultados fueron reportados como negativos. Estos elementos forman parte de las diligencias utilizadas para establecer las circunstancias del accidente.

La conclusión pericial sobre el semáforo representa un avance en la investigación, pero las consecuencias jurídicas dependerán del procedimiento que corresponda y de las determinaciones posteriores de las autoridades.

ASEGURADORA DE ZEPEDA PARTICIPARÁ EN LA REPARACIÓN DEL DAÑO

La camioneta involucrada cuenta con una póliza de seguro vigente, por lo que la compañía aseguradora participará en el proceso relacionado con la reparación de los daños a los familiares de Jostin Santamaría.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco explicó que, antes de considerar otras medidas procesales, deben agotarse los mecanismos alternativos de solución de controversias previstos por la legislación. El objetivo de estos mecanismos incluye buscar la reparación integral del daño para las personas afectadas.

Esto significa que el dictamen que atribuye responsabilidad vial no representa automáticamente el final del caso. Las partes todavía deben cumplir con las etapas correspondientes y, en su caso, determinar si existe un acuerdo reparatorio.

La situación jurídica de la presentadora deberá definirse conforme avance la carpeta de investigación y las actuaciones del Ministerio Público.

EL CRUCE YA HABÍA SIDO ESCENARIO DE OTRO ACCIDENTE MORTAL

El caso también recordó un accidente ocurrido en el mismo cruce el 12 de noviembre de 2007, cuando murió el joven Néstor Alan Rodríguez Licea.

En aquella ocasión, de acuerdo con los reportes retomados sobre el caso, dos vehículos circulaban a gran velocidad cuando chocaron contra un Volkswagen sedán cuyo conductor cruzaba la avenida con el semáforo en verde.

Los vehículos involucrados eran una camioneta Dodge Ram y un Volkswagen Jetta. El accidente provocó protestas de familiares de la víctima, quienes exigieron justicia y cuestionaron la actuación de las autoridades.

El caso de 2007 generó además señalamientos públicos sobre presuntas irregularidades durante la investigación, entre ellas el retraso en las pruebas de alcoholemia. Aquellos señalamientos forman parte de los antecedentes periodísticos del accidente y no corresponden al nuevo expediente relacionado con la muerte de Jostin Santamaría.

¿QUÉ DETERMINÓ LA FISCALÍA SOBRE MICHELLE ZEPEDA?

El punto central del nuevo dictamen es que la conductora omitió el alto en el cruce donde ocurrió la colisión. Con esa conclusión, la investigación cuenta con un elemento pericial para establecer la mecánica del accidente.

La Fiscalía deberá continuar con las actuaciones correspondientes y determinar las consecuencias jurídicas que procedan. Hasta ahora, la información pública disponible no señala que exista una sentencia definitiva contra Zepeda.

La familia de Jostin Santamaría ha exigido que se esclarezcan las circunstancias de la muerte del joven. La Fiscalía, por su parte, ha señalado que mantiene comunicación con los familiares mientras avanza el procedimiento.