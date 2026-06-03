Reportan derrame de hidrocarburo en puerto de Colima

Ante la emergencia ambiental, la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México y por conducto de la Sexta Región Naval, activó el Plan Local de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas.

Trabajadores del sector pesquero, activistas y habitantes de Manzanillo, Colima, reportaron un derrame de hidrocarburo en la bahía del puerto, tras detectar manchas aceitosas y olores inusuales desde la noche del lunes.

“Durante la inspección se detectaron manchas dispersas de iridiscencia superficial en el agua, la cual se concentró alrededor de las barreras perimetrales de la terminal de Pemex”, explicó la Marina.

“Por lo que se activó el Plan Local de Contingencias para derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas”.

De acuerdo con reportes de organizaciones locales y trabajadores del mar, el vertido, identificado de manera preliminar como diésel, generó una mancha multicolor de espesor considerable que alcanzó una superficie estimada en 47 hectáreas.

El contaminante se dispersó por áreas como el Malecón del Espíritu Santo, Malecón San Pedrito, La Perlita, el muelle turístico del Centro Histórico y las inmediaciones de la Terminal para Cruceros.

La movilización de las autoridades navales se originó luego que la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Manzanillo notificara la presencia del combustible cerca de la Terminal Marítima de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Para contener la expansión del hidrocarburo, elementos de la Marina desplegaron 200 metros de barreras de flotación desde el buque “Comala”, apoyados por un remolcador, una embarcación tipo Go Fast y dos unidades tipo Defender pertenecientes a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (Ensar).

La Asipona colocó 270 metros de barrera como soporte estructural y otros 450 metros en el perímetro de la terminal de la empresa estatal.

Las labores de recolección y limpieza se mantienen en la zona en coordinación con la Fuerza Naval del Pacífico y la Décima Cuarta Zona Naval.

A la par de los trabajos de mitigación en el mar, personal de Protección Civil municipal realizó recorridos terrestres.

Pescadores locales expresaron su preocupación por el impacto económico y ecológico del desastre, además de que algunas personas presentaron molestias físicas debido por inhalación del penetrante olor del combustible.

Especialistas ambientales analizan muestras de agua para determinar la naturaleza del líquido y localizar el punto exacto de fuga o filtración, pues las autoridades competentes aún no han confirmado la procedencia del derrame.

La organización civil Salvemos Cuyutlán advirtió que este tipo de desastres ocurren de manera recurrente en total opacidad y sin protocolos adecuados de remediación, justo en el momento en que la Asipona impulsa una Manifestación de Impacto Ambiental para la ampliación del puerto hacia el Vaso 2 de la Laguna de Cuyutlán.

Ante este escenario, señalaron que la expansión industrial y el incremento del tránsito marítimo multiplicarán estos incidentes, poniendo en riesgo la salud de la población y actividades económicas locales como la producción de sal.

“Toda vez que mientras se insiste en expandir la infraestructura industrial, los desastres ambientales actuales suceden recurrentemente frente a nuestros ojos sin que ninguna autoridad se pronuncie ni asuma la responsabilidad por los daños causados, evidenciando el mal manejo operativo y la nula justicia ambiental que impera para el sector en nuestro estado”, manifestó.

“La riqueza natural de Colima no debe sacrificarse por un desarrollo portuario que no rinde cuentas”.