Reportan detención del influencer Jaime Toral, presunto secuestrador de ‘Doña Lety’, en Puebla

Jaime Toral, influencer y excandidato a la presidencia municipal de Tantoyuca, fue reportado detenido en Puebla por el presunto delito de trata de personas, tras permanecer prófugo desde septiembre de 2024. Desde entonces, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz emitió una orden de aprehensión en su contra, y ofreció una recompensa de 350 mil pesos por información que permitiera localizarlo. De acuerdo con las autoridades, el creador de contenido enfrenta señalamientos por su presunta responsabilidad en la trata de personas y el secuestro de "Doña Lety", a quien presuntamente mantenía privada de la libertad y obligaba a grabar y difundir videos en redes sociales para obtener beneficios económicos. La investigación se originó en 2024, cuando la víctima logró escapar del inmueble donde se encontraba retenida. REPORTAN DETENCIÓN DE INFLUENCER JAIME TORAL La detención de Jaime Pascual Hernández Toral habría sido realizada la tarde del 22 de diciembre por elementos de Seguridad Pública Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, luego de un reporte al 911 en el que un ciudadano lo identificó como una persona boletinada por la Fiscalía de Veracruz. El arresto ocurrió en el centro de la localidad, sobre la calle 5 de Mayo Sur, entre Mariano Arista y R. Palacio, alrededor de las 15:35 horas, frente a un minisúper.

En septiembre del año pasado, agentes ministeriales realizaron un operativo en el domicilio de Jaime Toral; sin embargo, este ya no se encontraba en el lugar, por lo que se activó su búsqueda y se ofreció la recompensa económica. Pese a ello, el influencer mantuvo actividad constante en redes sociales hasta horas antes de su captura. La última publicación en su página de Facebook, “Jaime Toral Presenta”, se registró el 22 de diciembre a las 7:46 de la mañana. Horas después de su detención, durante la madrugada del 23 de diciembre, Jaime Toral fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público en el complejo metropolitano de Seguridad Pública C5, desde donde se prevé su traslado a Veracruz para enfrentar el proceso legal correspondiente. Hasta el momento, la Fiscalía estatal no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el caso. ¿QUIÉN ES ‘DOÑA LETY’? Leticia Gómez se convirtió en una figura relevante en la plataforma de TikTok, donde conquistó a millones de internautas, sin tener cuenta propia. Aunque, luego, se dio a conocer que la dinámica detrás de este personaje público sería algo más alarmante. Todo comenzó durante la pandemia de Covid-19, cuando Jaime Pascual solía pasar por la casa de ‘Doña Lety’. En los videos publicados en redes sociales, se presume que el influencer hacía actos de ayuda hacia la mujer, mientras ella realizaba tareas cotidianas y lanzaba sus típicas frases llenas de sarcasmo, lo que poco a poco fue impactando en los internautas, quienes lo tomaron con gracia.