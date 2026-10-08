Reportan detonaciones, muertos y heridos en penal de Mazatlán

La mañana de este jueves se reportaron detonaciones de arma de fuego dentro del Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, donde se habría registrado un enfrentamiento entre personas privadas de la libertad. El incidente fue reportado alrededor de las 10:30 horas. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa no ha informado oficialmente sobre el número de personas fallecidas o heridas ni ha detallado las circunstancias en las que ocurrieron los disparos.

Medios de comunicación han difundido distintas cifras de víctimas. Mientras algunas versiones reportan un muerto, otras señalan seis u ocho personas fallecidas y alrededor de 15 internos heridos.

REPORTAN SEIS MUERTOS Y 15 HERIDOS EN EL PENAL DE MAZATLÁN La periodista Michelle Rivera informó a través de sus redes sociales que el saldo habría ascendido a seis personas fallecidas y 15 heridas, con base en información publicada por El Sol de Mazatlán. Sin embargo, estas cifras no han sido confirmadas por la Secretaría de Seguridad Pública estatal, por lo que el número de víctimas permanece pendiente de una actualización oficial. Una de las primeras versiones sobre el incidente apuntó a un posible motín. La información disponible posteriormente señaló que las detonaciones habrían ocurrido durante un enfrentamiento entre personas privadas de la libertad. Elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno se movilizaron hacia el centro penitenciario para controlar la situación.

AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS ARTILLADOS LLEGAN AL PENAL DE MAZATLÁN De acuerdo con reportes de medios locales, vehículos artillados arribaron a la zona del centro penitenciario y al menos siete ambulancias ingresaron al inmueble. El Sol de Mazatlán informó que las primeras ambulancias comenzaron a salir alrededor de las 12:00 horas, escoltadas por patrullas. Hasta ese momento no se había informado oficialmente a qué hospitales serían trasladadas las personas heridas. La visita al centro penitenciario fue suspendida mientras las autoridades atendían el incidente y establecían las condiciones de seguridad en el interior. Familiares de las personas privadas de la libertad comenzaron a concentrarse en el acceso del penal y, de acuerdo con los reportes disponibles, algunos golpearon el portón en busca de información sobre sus familiares. Por su parte, N+ reportó que elementos de los tres órdenes de gobierno acudieron al centro penitenciario para atender la situación. En redes sociales también fueron difundidos videos en los que se observa la llegada de elementos del Ejército al inmueble. Medios locales reportaron además el sobrevuelo a baja altura de un helicóptero de las Fuerzas Armadas sobre el centro penitenciario. AUTORIDADES SE ENCUENTRAN EN EL PENAL DE MAZATLÁN ATENDIENDO POSIBLE MOTÍN La situación permanece bajo atención de las autoridades y el número de personas fallecidas y heridas podría modificarse una vez que los cuerpos de seguridad y los servicios médicos puedan realizar una evaluación completa al interior del centro penitenciario. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa no ha emitido un reporte oficial que confirme el saldo de víctimas.

PENAL DE MAZATLAN REGISTRÓ OTRO HECHO DE VIOLENCIA EN SEPTIEMBRE El incidente ocurre aproximadamente dos semanas después de otro hecho de violencia registrado en el mismo centro penitenciario. El 24 de septiembre, dos personas privadas de la libertad murieron después de una discusión que derivó en una agresión con un objeto punzocortante en el área de talleres. En aquella ocasión, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó ambos fallecimientos y dio aviso a la Fiscalía General del Estado para que iniciara las investigaciones correspondientes. Las autoridades aún deben determinar las circunstancias del nuevo enfrentamiento ocurrido este jueves y establecer oficialmente el número de personas fallecidas y heridas. Con información en proceso.

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