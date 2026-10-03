Balean a policías en emboscada cerca del Aeropuerto de Mazatlán; hay dos elementos heridos

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México
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    Balean a policías en emboscada cerca del Aeropuerto de Mazatlán; hay dos elementos heridos
    La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que la vía de acceso al Aeropuerto Internacional quedó completamente libre a la circulación. Cortesía

La agresión ocurre tras el reforzamiento de la seguridad, luego del arribo de 100 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército

MAZATLÁN, SIN.- Un ataque armado contra elementos de la Policía Municipal de Mazatlán, cerca del Aeropuerto Internacional Rafael Buelna dejó un saldo de dos agentes heridos por proyectil de arma de fuego.

El incidente se registró esta mañana sobre la carretera que conduce a la Isla de la Piedra, en las inmediaciones del ejido El Castillo.

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Tras la agresión, la patrulla donde viajaban los uniformados avanzó hasta las instalaciones de Bomberos Veteranos, donde socorristas brindaron los primeros auxilios a los lesionados para posteriormente trasladarlos a un hospital del puerto.

UN AGENTE PREVENTIVO SE ENCUENTRA ESTABLE

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Municipal informó que uno de los agentes preventivos se encuentra estable y fuera de peligro, mientras que el segundo ingresó al área de cirugía para recibir atención médica especializada.

Asimismo, la dependencia indicó que en el sitio del ataque y zonas aledañas se desplegó un operativo coordinado por el Grupo Interinstitucional, integrado por la Policía Municipal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Marina y la Guardia Nacional, además del auxilio de las fuerzas estatales.

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Durante las inspecciones se localizó en un terreno baldío un vehículo Nissan Sentra blanco con varios impactos de bala en la carrocería y cristales, el cual fue asegurado por autoridades federales para integrarlo a las investigaciones.

“De acuerdo con los primeros datos, habría participado en los hechos”, comunicó la Secretaría.

ALCALDESA DE MAZATLÁN CONDENA EL ATENTADO CONTRA LOS AGENTES

Por su parte, la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios, condenó el atentado contra los agentes en cumplimiento de su deber y dio a conocer que las Fuerzas de Reacción Interinstitucional se encuentran desplegadas bajo el mando del Secretario de Seguridad Pública Municipal para dar con los responsables.

“Condenamos los hechos (...) el Secretario de Seguridad Pública Municipal se encuentra al frente de este operativo que les comento. Toda nuestra solidaridad de estos policías heridos, no están solos, estamos pendientes de la salud.

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“Son heridas que van a recuperarse pronto, están estables, ese es el reporte que tenemos. Estaremos muy pendientes y sobre todo este operativo que se está llevando a cabo pues se dé con los responsables”, expuso ante periodistas locales.

ACCESO AL AEROPUERTO DE MAZATLÁN SE ENCUENTRA ABIERTO

En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que la vía de acceso al Aeropuerto Internacional quedó completamente libre a la circulación y la terminal aérea mantuvo sus operaciones de vuelo con normalidad.

La agresión ocurre en medio del reforzamiento de la seguridad en el municipio, donde el fin de semana pasado arribaron 100 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano para sumarse a los más de 3 mil 400 efectivos federales desplegados en la región.

Este despliegue se instruyó tras la captura de presuntos generadores de violencia -entre ellos un operador de la facción de “Los Chapitos” detenido junto con tres personas más- y al aseguramiento de armas y explosivos en la zona.

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