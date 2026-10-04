Asesinan a tres hombres en distintos puntos de Mazatlán, pese a reforzamiento de seguridad

Según los datos que se conocen, Brayan “N”, en compañía de otro joven que viajaban en una motocicleta por la carretera México-Nogales, a la altura de la colonia Urías, tuvieron un enfrentamiento, presuntamente con fuerzas federales que los perseguían.

CULIACÁN, SIN.- En una serie de nuevos hechos de violentos registrados en puntos distintos de Mazatlán , tres personas del sexo masculino fueron privados de la vida, entre ellos un joven de nombre Brayan “N”, de 19 años de edad, el cual se presume participo en un enfrentamiento.

A la altura de la calle Tráfico, fueron derribados por los disparos de sus persecutores y luego auxiliados para ser llevados a un hospital ya que ambos resultaron heridos, sin embargo, uno de ellos falleció en el hospital a causa de las lesiones que presentó.

IDENTIDAD DE UNA DE LAS VÍCTIMAS SE DESCONOCE

En un segundo hecho que tuvo lugar en la calle Pino, de la colonia Diaz Ordaz, del puerto, una persona del sexo masculino, cuya identidad aún se desconoce fue asesinado de varios disparos por personas que viajaban en una motocicleta, los cuales lograron huir.

A un costado de la calle José María Morelos y Pavón, de la colonia Ejidal de Mazatlán, fue localizado el cuerpo de una persona del sexo masculino, con las manos atadas a la espalda, disparos y un instrumento punzocortante, clavado en la espalda.