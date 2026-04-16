EU se mantiene en el primer lugar en IED hacia México pero decayó 3.8% a tasa anual

Durante el cierre del año 2025 Estados Unidos conservó su posición como el principal socio capitalista de México en cuanto a Inversión Extranjera Directa (IED), sin embargo factores externos como la incertidumbre comercial, las tensiones arancelarias, la proximidad de la revisión del T-MEC y el incremento en los costos laborales incidieron en una menor presencia de la economía estadounidense en las entidades federativas. De acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de Economía (SE), el capital proveniente de la Unión Americana sumó 15 mil 877.2 millones de dólares durante 2025. Este resultado representa una disminución del 3.8% en comparación a 2024.

En términos de participación de mercado, la aportación estadounidense equivalió al 38.8% del total de la IED atraída por el país. Este porcentaje se sitúa por debajo del promedio registrado en el último lustro, que se mantenía en un 42.3%. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE INVERSIÓN DE EU EN MÉXICO A pesar de la contracción general, Estados Unidos (EU) lideró la emisión de capital en 17 de las 32 entidades federativas. Las cinco entidades que captaron los montos más elevados fueron: - Ciudad de México: 7 mil 271 millones de dólares.

- Nuevo León: 2 mil 092 millones de dólares.

- Baja California Sur: 1 mil 338 millones de dólares.

- Jalisco: 1 mil 206 millones de dólares.

- Baja California: 963 millones de dólares. Además de estas entidades, EU se consolidó como el principal inversor en Chihuahua, Querétaro, Coahuila, Quintana Roo, Nayarit, Aguascalientes, Sonora, Hidalgo, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas y Sinaloa. DIVERSIFICACIÓN INTERNACIONAL POR INVERSIÓN En las restantes 15 entidades federativas del país, el origen del capital dominante se diversificó entre diversas naciones de Europa, Asia y América Latina, y el desglose con base a la SE se presenta a continuación:

A nivel general, detrás de Estados Unidos se posicionaron otros socios estratégicos con flujos de inversión destacados: - España: 4 mil 431 millones de dólares (cifra que marca un repunte tras el saldo negativo de 1 mil 134 millones de dólares en 2024).

- Canadá: 3 mil 323 millones de dólares (Incremento anual del 3.3%).

- Países Bajos: 2 mil 387 millones de dólares (Alza del 26.9%).

- Japón: 2 mil 293 millones de dólares.

- Suiza: 2 mil 040 millones de dólares (Crecimiento anual del 277.9%). (Con información de El Economista)

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