Reportan la localización sin vida de académico de la Universidad de Colima reportado como desaparecido

De manera extraoficial, trascendió que uno de los cuerpos localizados la mañana de este jueves en el municipio de Tecomán, Colima, podría corresponder a Juan José Hernández Ayala, coordinador académico del Bachillerato número 20 de la Universidad de Colima, quien había sido reportado como desaparecido días antes.

Hasta el momento, ninguna autoridad estatal ha emitido un pronunciamiento oficial que confirme la identidad de la persona fallecida ni las circunstancias en las que ocurrió el deceso, por lo que las investigaciones continúan en curso.

TE PUEDE INTERESAR: Exsíndica municipal es asesinada en Chiapas y aprehenden a su nuera

ENCUENTRAN CUERPO EN BRECHA CERCANA AL BASURERO MUNICIPAL

De acuerdo con información preliminar, el hallazgo se registró en una brecha de terracería que conduce al basurero municipal de Tecomán, a un costado de una fábrica de coco. En el lugar fue localizado el cuerpo de una persona del sexo masculino, de entre 40 y 45 años de edad, tez clara, complexión robusta y estatura media.

La persona vestía pantalón y playera de color negro y presentaba manchas hemáticas en la región de la cabeza y el tórax. Las causas específicas de estas lesiones no han sido confirmadas de manera oficial por las autoridades correspondientes.

MEDIOS INFORMAN QUE CUERPO ENCONTRADO CORRESPONDE A JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ, REPORTADO COMO DESAPARECIDO

El medio Milenio informó que Juan José Hernández Ayala, quien se desempeñaba como director académico del Bachillerato número 20 de la Universidad de Colima, fue localizado sin vida la mañana del viernes en las inmediaciones del Lienzo Charro 3 Conejos, también en el municipio de Tecomán.

Según ese reporte, el cuerpo presentaba un impacto de bala en la cabeza. El académico había sido reportado como desaparecido desde el martes 3 de febrero, y su localización ocurrió en la misma región donde recientemente fueron rescatados tres hombres que habían sido privados de su libertad.

Por su parte, el medio Noticias Sin Censura señaló que el cuerpo del profesor Juan José Hernández Ayala fue encontrado sin vida la mañana de este viernes, con una lesión producida por proyectil de arma de fuego en la cabeza, a unos metros del Lienzo Charro 3 Conejos, en la misma zona rural del municipio.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de SLP responde ‘déjenos trabajar’ a familia de Miguel; 10 días sin información del caso

FISCALÍA REALIZA PRUEBAS PERICIALES E INTEGRAN CARPETA DE INVESTIGACIÓN

Tras el hallazgo, personal de seguridad pública y agentes de investigación acudieron al sitio para acordonar el área y preservar los indicios. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima inició las diligencias correspondientes, entre ellas la integración de la carpeta de investigación y la realización de pruebas periciales.

Las autoridades estatales buscan determinar de manera oficial la identidad de la persona localizada, así como establecer las causas de la muerte y posibles responsabilidades. Hasta el momento, no se ha emitido información oficial que confirme si el cuerpo corresponde al académico de la Universidad de Colima ni se han dado a conocer avances concluyentes de la investigación.

La Fiscalía de Colima continúa con las indagatorias y se espera que, conforme avancen los peritajes y análisis forenses, se emita información oficial que permita esclarecer los hechos y confirmar la identidad de la persona fallecida. Mientras tanto, el caso permanece bajo investigación y sin confirmación oficial por parte de las autoridades.