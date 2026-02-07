Reportan la localización sin vida de académico de la Universidad de Colima reportado como desaparecido

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 7 febrero 2026
    Reportan la localización sin vida de académico de la Universidad de Colima reportado como desaparecido
    De manera extraoficial, el cuerpo localizado en Tecomán podría corresponder a Juan José Hernández Ayala, académico de la UdeC reportado como desaparecido. Facebook

Autoridades acordonaron una brecha cercana al basurero de Tecomán donde fue localizado un cuerpo; la FGE de Colima mantiene la investigación sin confirmar identidad.

De manera extraoficial, trascendió que uno de los cuerpos localizados la mañana de este jueves en el municipio de Tecomán, Colima, podría corresponder a Juan José Hernández Ayala, coordinador académico del Bachillerato número 20 de la Universidad de Colima, quien había sido reportado como desaparecido días antes.

Hasta el momento, ninguna autoridad estatal ha emitido un pronunciamiento oficial que confirme la identidad de la persona fallecida ni las circunstancias en las que ocurrió el deceso, por lo que las investigaciones continúan en curso.

TE PUEDE INTERESAR: Exsíndica municipal es asesinada en Chiapas y aprehenden a su nuera

ENCUENTRAN CUERPO EN BRECHA CERCANA AL BASURERO MUNICIPAL

De acuerdo con información preliminar, el hallazgo se registró en una brecha de terracería que conduce al basurero municipal de Tecomán, a un costado de una fábrica de coco. En el lugar fue localizado el cuerpo de una persona del sexo masculino, de entre 40 y 45 años de edad, tez clara, complexión robusta y estatura media.

La persona vestía pantalón y playera de color negro y presentaba manchas hemáticas en la región de la cabeza y el tórax. Las causas específicas de estas lesiones no han sido confirmadas de manera oficial por las autoridades correspondientes.

MEDIOS INFORMAN QUE CUERPO ENCONTRADO CORRESPONDE A JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ, REPORTADO COMO DESAPARECIDO

El medio Milenio informó que Juan José Hernández Ayala, quien se desempeñaba como director académico del Bachillerato número 20 de la Universidad de Colima, fue localizado sin vida la mañana del viernes en las inmediaciones del Lienzo Charro 3 Conejos, también en el municipio de Tecomán.

Según ese reporte, el cuerpo presentaba un impacto de bala en la cabeza. El académico había sido reportado como desaparecido desde el martes 3 de febrero, y su localización ocurrió en la misma región donde recientemente fueron rescatados tres hombres que habían sido privados de su libertad.

Por su parte, el medio Noticias Sin Censura señaló que el cuerpo del profesor Juan José Hernández Ayala fue encontrado sin vida la mañana de este viernes, con una lesión producida por proyectil de arma de fuego en la cabeza, a unos metros del Lienzo Charro 3 Conejos, en la misma zona rural del municipio.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de SLP responde ‘déjenos trabajar’ a familia de Miguel; 10 días sin información del caso

FISCALÍA REALIZA PRUEBAS PERICIALES E INTEGRAN CARPETA DE INVESTIGACIÓN

Tras el hallazgo, personal de seguridad pública y agentes de investigación acudieron al sitio para acordonar el área y preservar los indicios. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima inició las diligencias correspondientes, entre ellas la integración de la carpeta de investigación y la realización de pruebas periciales.

Las autoridades estatales buscan determinar de manera oficial la identidad de la persona localizada, así como establecer las causas de la muerte y posibles responsabilidades. Hasta el momento, no se ha emitido información oficial que confirme si el cuerpo corresponde al académico de la Universidad de Colima ni se han dado a conocer avances concluyentes de la investigación.

La Fiscalía de Colima continúa con las indagatorias y se espera que, conforme avancen los peritajes y análisis forenses, se emita información oficial que permita esclarecer los hechos y confirmar la identidad de la persona fallecida. Mientras tanto, el caso permanece bajo investigación y sin confirmación oficial por parte de las autoridades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desaparecidos
Muertes
Investigaciones

Localizaciones


Colima

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
IMSS: Hazaña médica

Hazaña médica
true

‘Operación Enjambre’: ¿el antídoto a la descomposición?
El objetivo del contrato mixto es producir en total 27.5 millones de barriles y 393 mmmpc de gas a 2045.

Da Pemex a Slim contrato en el campo de Macavil
Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, “El Presidente”, quien permanecerá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Juez dicta prisión preventiva a presidente municipal de Tequila, Jalisco; permanecerá en el Altiplano
La CFE reiteró que no existe un aumento generalizado en las tarifas ni cargos adicionales.

Los nuevos medidores de CFE ya están encareciendo recibos
Little Caesars ofrecerá una pizza de queso a 20 pesos el 9 de febrero de 2026, al comprar una 3 Meat Treat o Hula Hawaiian.

Little Caesars lanza pizza de queso a 20 pesos por el Día Mundial de la Pizza
Tristeza. Britney Spears aseguró en redes sociales que, tras los años de tutela, no ha logrado reconciliarse con su familia.

¡No los topa! Revela Britney Spears que su familia le provoca ‘miedo’
México Verde, representado por Tomateros de Culiacán, celebró su triunfo ante Leones de República Dominicana que le dio el boleto a la Final de la Serie del Caribe 2026.

Tomateros elimina a República Dominicana y avanza a la Final de la Serie del Caribe 2026