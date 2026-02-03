Exsíndica municipal es asesinada en Chiapas y aprehenden a su nuera
FGE Chiapas informó que a Shamilee ‘N’ le fue asegurada un arma de fuego tras su detención
Tras una presunta discusión familiar, Shamilee ‘N’ asesinó a balazos a su suegra Epifanía ‘N’, exsíndica del Ayuntamiento de Tapilula, Chiapas; de acuerdo con información de medios de comunicación, la mujer fue encontrada al interior de su casa con una herida de bala.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, la nuera de la exfuncionaria municipal es la presunta responsable del homicidio, a quien le fue asegurada un arma de fuego tras su detención.
“La inculpada, a quien se le aseguró un arma de fuego, era nuera de la víctima, y el ilícito se derivó de una discusión familiar”, indicó.
Agentes de la Fiscalía General y policías de la Secretaría de Seguridad del Pueblo “arrestaron a Shamilee ‘N’ como presunta responsable del homicidio de Epifanía ‘N’, ex síndica de Tapilula”.
La institución ministerial refrendó su compromiso de tutelar la vida, la integridad y los derechos humanos de las mujeres en Chiapas.
Con ese objetivo, enfatizó, además se aclararán legalmente todos los hechos “que le sean denunciados”, y se garantizará que no haya impunidad.
(Con información de El Universal)