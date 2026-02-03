Exsíndica municipal es asesinada en Chiapas y aprehenden a su nuera

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 3 febrero 2026
    Exsíndica municipal es asesinada en Chiapas y aprehenden a su nuera
    Tras una presunta discusión familiar, Shamilee ‘N’ asesinó a balazos a su suegra Epifanía ‘N’, exsíndica del Ayuntamiento de Tapilula, Chiapas. FACEBOOK

FGE Chiapas informó que a Shamilee ‘N’ le fue asegurada un arma de fuego tras su detención

Tras una presunta discusión familiar, Shamilee ‘N’ asesinó a balazos a su suegra Epifanía ‘N’, exsíndica del Ayuntamiento de Tapilula, Chiapas; de acuerdo con información de medios de comunicación, la mujer fue encontrada al interior de su casa con una herida de bala.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, la nuera de la exfuncionaria municipal es la presunta responsable del homicidio, a quien le fue asegurada un arma de fuego tras su detención.

TE PUEDE INTERESAR: Bienestar: 7 millones siguen en pobreza extrema; Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con mayor incidencia

“La inculpada, a quien se le aseguró un arma de fuego, era nuera de la víctima, y el ilícito se derivó de una discusión familiar”, indicó.

Agentes de la Fiscalía General y policías de la Secretaría de Seguridad del Pueblo “arrestaron a Shamilee ‘N’ como presunta responsable del homicidio de Epifanía ‘N’, ex síndica de Tapilula”.

TE PUEDE INTERESAR: Basurero incendiado en Chiapas desata crisis de humo y emergencia sanitaria

La institución ministerial refrendó su compromiso de tutelar la vida, la integridad y los derechos humanos de las mujeres en Chiapas.

Con ese objetivo, enfatizó, además se aclararán legalmente todos los hechos “que le sean denunciados”, y se garantizará que no haya impunidad.

(Con información de El Universal)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Asesinatos
Seguridad

Localizaciones


Chiapas
México

Organizaciones


FGE

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
Senado morenista

Senado morenista
true

Adán Augusto aparece en expediente de la Corte de Houston
El alza de precios de gas en EU podría repercutir en los precios de las tarifas eléctricas en México.

Ante dependencia de 75% de gas de EU, urge Sheinbaum a avanzar en producción nacional
Postura. El discurso de Bad Bunny contra el ICE durante los Grammy provocó reacciones divididas, entre ellas la dura crítica de Eduardo Verástegui.

‘Basura tóxica’: Eduardo Verástegui arremete contra Bad Bunny tras su triunfo en los Grammy
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 33 azotará con heladas de -15 grados y lluvias en estos estados
Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina, programa social parte del programa de Becas para el Bienestar dirigido a estudiantes de secundaria, recibirán un pago triple de 5 mil 700 pesos a partir del mes de febrero.

Beca Rita Cetina sorprende a beneficiarios de nuevo ingreso con pago triple de $5,700 en febrero
Te contamos cómo la famosa conductora peruana frenó la ola de noticias falsas que aseguraban su fallecimiento en pleno 2026.

¿Murió Laura Bozzo?... qué se sabe sobre la famosa conductora peruana
El 8 de febrero se juega el Super Bowl, partido al que no es fácil acceder económicamente ante lo caro de las entradas, sin embargo hay diversas opciones para verlo por televisión.

Entradas para ver el Super Bowl LX, de las más caras de la historia