Reportan liberación de mujer detenida por presunto maltrato contra su hija de seis años en Azcapotzalco

El caso permanece bajo investigación por parte de autoridades de la Ciudad de México, luego de que la menor señalara entre llanto que su madre “quería matarla”.

Una mujer identificada como Elisa “N” , detenida días antes por presunta violencia en agravio de su hija de seis años en la alcaldía Azcapotzalco, habría sido liberada tras permanecer dos días en reclusión , de acuerdo con un reporte difundido por el periodista Carlos Jiménez .

RESCATAN A MENOR QUE ERA AGREDIDA POR SU MADRE TRAS DENUNCIA VECINAL

Los hechos se registraron en la colonia ProHogar, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron tras recibir el reporte de un vecino que afirmó haber escuchado llantos persistentes y presenciar episodios de presunta violencia contra la menor.

Al llegar al domicilio, los agentes observaron a la niña asomada por una ventana en evidente crisis emocional. Según el informe policial, la menor les dijo: “No es un juego. Mi mamá me quiere matar”. Los oficiales procedieron a resguardarla y le brindaron atención inmediata, incluido alimento, agua y ropa. Una mujer policía la sostuvo en brazos mientras era tranquilizada.

Durante la primera revisión, los policías destacaron que la niña presentaba lesiones visibles en brazos, piernas y glúteos, por lo que se solicitó valoración médica especializada.

De acuerdo con testimonios iniciales, vecinos señalaron que la menor habría sufrido agresiones recurrentes y que en distintas ocasiones era amarrada, golpeada o sacada al exterior durante la noche, quedando sola en la vía pública por varios minutos.

DETIENEN A MUJER POR PRESUNTAMENTE AGREDIR A SU HIJA DE SEIS MANOS

Minutos después del rescate, Elisa “N”, de 31 años, arribó al domicilio y se identificó como madre de la menor. Los oficiales le informaron sus derechos y fue trasladada ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica. La niña quedó bajo resguardo de autoridades ministeriales mientras avanzaba la investigación.

INFORMAN PRESUNTA LIBERACIÓN DE MUJER QUE AGREDÍA A SU HIJA; FUE VINCULADA A PROCESO

El periodista Carlos Jiménez informó que Elisa “N” habría sido liberada tras dos días privada de su libertad. Según sus publicaciones:

“LO JODIDO: LIBERAN a la MUJER q AMARRABA, GOLPEABA, PATEABA, VEJABA... a SU HIJA. Elisa Loranca violentaba así a la pequeña Irina. La niña asegura q la quiere matar. @SSC_CDMX rescató a Irina, y detuvo así a la tipa. @FiscaliaCDMX la encarceló, pero no logró dejarla encerrada.”