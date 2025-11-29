Detienen a mujer señalada de agredir y encerrar a su hija de 6 años, en Azcapotzalco: ‘Mi mamá me quería matar’

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a una mujer de 31 años luego de que presuntamente agredió físicamente y dejó encerrada a su hija de seis años en un domicilio ubicado en la colonia Pro Hogar, en la alcaldía Azcapotzalco. El hecho provocó un operativo de atención inmediata por parte de los cuerpos policiales, tras un reporte de auxilio recibido la tarde del jueves. En redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos que demostraban algunas de las agresiones a las que era sometida la menor. TE PUEDE INTERESAR: Autoridades de Nuevo León investigan grupo de Facebook por contenido infantil inapropiado

VECINO LLAMÓ A LA POLICÍA TRAS ESCUCHAR A MENOR LLORAR Y PEDIR AYUDA EN VIVIENDA DE AZCAPOTZALCO De acuerdo con la SSC, la intervención comenzó cuando los oficiales recibieron, vía frecuencia de radio, el aviso de que una menor se encontraba en riesgo dentro de una vivienda en la calle 15. Al arribar al punto, los uniformados fueron recibidos por un hombre de 54 años, quien informó que desde el interior de una de las habitaciones del fondo del predio se escuchaba a una niña llorar y pedir ayuda. El ciudadano añadió que en ocasiones anteriores había observado situaciones de maltrato hacia la menor, por lo que permitió el acceso de los policías al inmueble. OFICIALES DETECTAN MORETONES Y GOLPES EN MENOR ENCERRADA EN VIVIENDA DE AZCAPOTZALCO Al ingresar, los oficiales visualizaron a la niña asomada por una ventana. De acuerdo con la SSC, la menor lloraba, manifestaba miedo y señaló que su madre la había golpeado y dejado encerrada. Los policías la resguardaron de inmediato, la arroparon con ropa y detectaron que presentaba lesiones visibles, entre ellas moretones y golpes en brazos, piernas y glúteos. Una mujer policía cargó a la menor para tranquilizarla y los oficiales le proporcionaron agua y alimento mientras esperaban apoyo médico.

DETIENEN A MADRE DE MENOR QUE PIDIÓ AYUDA A SUS VECINOS PARA QUE LA RESCATARAN Momentos después, una mujer de 31 años llegó al sitio y se identificó como la madre de la niña. Los oficiales le informaron sus derechos y procedieron a detenerla. La mujer fue trasladada ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará las indagatorias correspondientes. La menor quedó bajo resguardo de autoridades ministeriales para recibir valoración médica y psicológica, así como para iniciar la búsqueda de otros familiares que puedan hacerse cargo de ella. COMPARTEN MATERIAL GRÁFICO QUE EXPONEN AGRESIONES QUE SUFRIÓ LA MENOR DE EDAD El caso generó amplia atención en redes sociales, luego de que el comunicador C4Jiménez difundiera videos y fotografías que muestran distintos momentos previos al rescate de la menor. En una de las grabaciones, se observa a la niña en ropa interior fuera de su domicilio, mientras que publicaciones adicionales refirieron que la madre la habría sacado en diversas ocasiones al exterior como forma de castigo, dejándola ahí por lapsos prolongados. En otra fotografía compartida en redes sociales se aprecia a la menor con las manos atadas por la espalda, así como marcas de golpes y heridas en piernas y espalda.