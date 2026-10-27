Reportan muerte de septuagenario por picaduras de abejas en Nuevo León
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Los hechos se registraron en la colonia Hacienda del Fraile en el ayuntamiento de García
MONTERREY, NL.- Un ataque de abejas en una zona habitacional en García, Nuevo León dejó el fallecimiento de un hombre de 70 años.
De acuerdo con lo que se informó, las abejas atacaron a varias personas; sin embargo, el adulto mayor fue la única víctima mortal de los sucesos.
Los hechos se registraron en la colonia Hacienda El Fraile donde habitaba el ciudadano.
Trascendió que uno de sus hijos escuchó gritos y golpes en la puerta de su casa y cuando salió encontró al hombre cubierto por el enjambre.
A pesar de que la víctima fue trasladada a las instalaciones de la Cruz Verde se determinó que ya no contaba con signos vitales.
En redes sociales vecinos informaron que hace días habían informado de la presencia de las abejas en esa zona; sin embargo, ninguna autoridad acudió y ahora se tiene una víctima mortal.