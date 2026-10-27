Reportan muerte de septuagenario por picaduras de abejas en Nuevo León

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    Reportan muerte de septuagenario por picaduras de abejas en Nuevo León
    Un ataque de abejas en una zona habitacional en García, Nuevo León dejó el fallecimiento de un hombre de 70 años. ARCHIVO VANGUARDIA

Los hechos se registraron en la colonia Hacienda del Fraile en el ayuntamiento de García

MONTERREY, NL.- Un ataque de abejas en una zona habitacional en García, Nuevo León dejó el fallecimiento de un hombre de 70 años.

De acuerdo con lo que se informó, las abejas atacaron a varias personas; sin embargo, el adulto mayor fue la única víctima mortal de los sucesos.

Los hechos se registraron en la colonia Hacienda El Fraile donde habitaba el ciudadano.

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Trascendió que uno de sus hijos escuchó gritos y golpes en la puerta de su casa y cuando salió encontró al hombre cubierto por el enjambre.

A pesar de que la víctima fue trasladada a las instalaciones de la Cruz Verde se determinó que ya no contaba con signos vitales.

En redes sociales vecinos informaron que hace días habían informado de la presencia de las abejas en esa zona; sin embargo, ninguna autoridad acudió y ahora se tiene una víctima mortal.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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