Reportan muerte de septuagenario por picaduras de abejas en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Un ataque de abejas en una zona habitacional en García, Nuevo León dejó el fallecimiento de un hombre de 70 años.

De acuerdo con lo que se informó, las abejas atacaron a varias personas; sin embargo, el adulto mayor fue la única víctima mortal de los sucesos.

Los hechos se registraron en la colonia Hacienda El Fraile donde habitaba el ciudadano.