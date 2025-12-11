Reportan que presunto dron estadounidense habría estado vigilando el sureste mexicano

México
/ 11 diciembre 2025
    Reportan que presunto dron estadounidense habría estado vigilando el sureste mexicano
    La presunta ruta del dron MQ-4C Tritón mostrada por Código Magenta sugiere un vuelo de vigilancia cercano al Sureste mexicano durante la madrugada del miércoles FOTO: ESPECIAL

Un MQ-4C Tritón de la Marina de Estados Unidos habría sobrevolado zonas cercanas a Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz

El medio de comunicación Código Magenta informó este martes que un dron presuntamente perteneciente a la Marina Armada de Estados Unidos realizó un vuelo de vigilancia durante la madrugada del miércoles sobre el Sureste mexicano. Las autoridades no han confirmado dicha información.

De acuerdo con el sitio, la aeronave no tripulada fue detectada mediante plataformas de datos abiertos que registran en tiempo real las trayectorias de aeronaves militares y civiles.

El medio acompañó la información con una captura de la presunta ruta realizada por el dron.

TE PUEDE INTERESAR: Afectan cárteles mexicanos nuestros intereses: Gobierno de EU

$!Imagen compartida por Código Magenta donde se muestra la presunta trayectoria de un dron estadounidense sobre el sureste mexicano
Imagen compartida por Código Magenta donde se muestra la presunta trayectoria de un dron estadounidense sobre el sureste mexicano

DRON ESTADOUNIDENSE HABRÍA VOLADO SOBRE YUCATÁN, CAMPECHE, TABASCO Y VERACRUZ

Según el reporte, el aparato habría volado en proximidad de las costas de Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz, siguiendo trayectorias que mantuvieron una distancia cercana al territorio nacional.

El medio identificó el vehículo aéreo como un MQ-4C Tritón, modelo de reconocimiento fabricado por Northrop Grumman y empleado por la Marina de Estados Unidos para misiones de vigilancia de largo alcance.

VIGILANCIA SOBRE SURESTE MEXICANO ESTARÍA RELACIONADA CON ZONAS PRIORITARIAS PARA EL GOBIERNO MEXICANO

Código Magenta señaló que, de confirmarse la incursión, el vuelo pondría bajo escrutinio a una de las zonas prioritarias para los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Durante el sexenio anterior, la administración federal impulsó proyectos de infraestructura de gran escala en esta región, entre ellos:

- El Tren Maya, uno de los proyectos insignia de conectividad en el Sureste.

- La refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco.

- El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, destinado al transporte y desarrollo industrial.

Además, en la zona fueron habilitadas decenas de instalaciones militares y la operación de varios de estos proyectos quedó bajo administración de las Fuerzas Armadas. El Sureste concentra también aproximadamente el 80% de las reservas probadas de petróleo del país, lo que incrementa su relevancia estratégica.

$!Dron modelo MQ-4C Tritón, utilizado para reconocimiento, fabricado por Northrop Grumman
Dron modelo MQ-4C Tritón, utilizado para reconocimiento, fabricado por Northrop Grumman Foto: Wikipedia

VUELO DE DRON DE ESTADOS UNIDOS ESTARÍA VINCULADO CON ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

El mismo medio indicó que el presunto vuelo coincide con una etapa de reconfiguración de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. El Pentágono habría destinado el 10% de la capacidad operativa de sus Fuerzas Armadas para un despliegue militar calificado como “sin precedentes” en el Hemisferio Occidental. La movilización, según especialistas citados por Código Magenta, tendría un costo estimado de 200 millones de dólares diarios.

El reporte también menciona que esta operación se desarrolla en paralelo con declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó al medio Politico que no está descartada una incursión militar en México” en el marco de su estrategia para combatir a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

La supuesta vigilancia ocurre además en un contexto donde Estados Unidos mantiene presión diplomática y militar para propiciar un cambio político en Venezuela y exigir la salida de Nicolás Maduro.

TE PUEDE INTERESAR: Juez Cogan acepta retrasar audiencia de sentencia de ‘El Mayo’ Zambada hasta abril 2026

NO EXISTE CONFIRMACIÓN OFICIAL POR PARTE DEL GOBIERNO MEXICANO

Hasta el momento, ninguna autoridad mexicana ni estadounidense ha emitido una postura oficial sobre el presunto vuelo del MQ-4C Tritón o sobre la información difundida por Código Magenta.

A falta de confirmación se aconseja que los datos publicados sean tomados con reserva hasta que exista una aclaración institucional.

Temas


Drones
Seguridad

Localizaciones


Estados Unidos
México

true

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La célula liderada por “El Limones” fue vinculada por las autoridades al Cártel de Sinaloa.

Detienen en Coahuila y Durango a 5 vinculados a ‘El Limones’
El cantante puertorriqueño confirmó su presentación en el Estadio Francisco I. Madero el 25 de abril de 2026, con boletos disponibles a través de Superboletos, dentro de una gira que también llegará a Hermosillo y Mazatlán

¡Chayanne en Saltillo! Anuncia concierto en abril de 2026 en el estadio Francisco I. Madero
El pasado 9 de diciembre, el equipo de defensa del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, encabezado por el abogado Frank Pérez, solicitó aplazar la audiencia de sentencia por 90 días.

Juez Cogan acepta retrasar audiencia de sentencia de ‘El Mayo’ Zambada hasta abril 2026
Los ojos de la Virgen Guadalupe son especialmente misteriosos. Aunque sus dimensiones son microscópicas, el iris y las pupilas presentan las imágenes muy detalladas de 13 personas.

Virgen de Guadalupe... ¿Qué misterio se esconde en sus ojos y quiénes son las 13 personas que se reflejan en ellos?
Tigres y Toluca iniciarán una serie que definirá al nuevo campeón del futbol mexicano.

Tigres y Toluca abren la Final del Apertura 2025: fecha, sede y transmisión
La ciudad cuenta con múltiples canales de comunicación especializados, lo que permite una atención más eficiente según el tipo de incidente.

Saltillo: Chats de seguridad, tránsito, números de emergencia, ¿qué se debe reportar a cada uno?
Durante el año se aseguraron 554 kilogramos de drogas y 87 armas de fuego en operativos coordinados, informó el fiscal Federico Fernández Montañez.

Fue el 2025, con la menor cifra de homicidios dolosos en 30 años en Coahuila: Fiscal General
Sheinbaum dijo que se trabaja para sanear el Río Tijuana y EU debe ampliar una planta tratadora en San Diego, California.

Trump no está bien informado sobre manejo de agua sucia en México: Claudia Sheinbaum