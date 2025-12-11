Reportan que presunto dron estadounidense habría estado vigilando el sureste mexicano

El medio de comunicación Código Magenta informó este martes que un dron presuntamente perteneciente a la Marina Armada de Estados Unidos realizó un vuelo de vigilancia durante la madrugada del miércoles sobre el Sureste mexicano. Las autoridades no han confirmado dicha información. De acuerdo con el sitio, la aeronave no tripulada fue detectada mediante plataformas de datos abiertos que registran en tiempo real las trayectorias de aeronaves militares y civiles. El medio acompañó la información con una captura de la presunta ruta realizada por el dron. TE PUEDE INTERESAR: Afectan cárteles mexicanos nuestros intereses: Gobierno de EU

DRON ESTADOUNIDENSE HABRÍA VOLADO SOBRE YUCATÁN, CAMPECHE, TABASCO Y VERACRUZ Según el reporte, el aparato habría volado en proximidad de las costas de Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz, siguiendo trayectorias que mantuvieron una distancia cercana al territorio nacional. El medio identificó el vehículo aéreo como un MQ-4C Tritón, modelo de reconocimiento fabricado por Northrop Grumman y empleado por la Marina de Estados Unidos para misiones de vigilancia de largo alcance. VIGILANCIA SOBRE SURESTE MEXICANO ESTARÍA RELACIONADA CON ZONAS PRIORITARIAS PARA EL GOBIERNO MEXICANO Código Magenta señaló que, de confirmarse la incursión, el vuelo pondría bajo escrutinio a una de las zonas prioritarias para los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Durante el sexenio anterior, la administración federal impulsó proyectos de infraestructura de gran escala en esta región, entre ellos: - El Tren Maya, uno de los proyectos insignia de conectividad en el Sureste. - La refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. - El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, destinado al transporte y desarrollo industrial. Además, en la zona fueron habilitadas decenas de instalaciones militares y la operación de varios de estos proyectos quedó bajo administración de las Fuerzas Armadas. El Sureste concentra también aproximadamente el 80% de las reservas probadas de petróleo del país, lo que incrementa su relevancia estratégica.