Reportan rachas de viento y descenso en la temperatura por Frente Frío 37, en NL este sábado

México
/ 21 febrero 2026
La entrada del Frente Frío 37 en la región trajo como resultado este sábado un descenso en la temperatura, así como la presencia de rachas de viento, en Nuevo León.

Protección Civil del estad alertó que la masa de aire ártica se encuentra ingresando sobre el estado.

Los efectos que se esperan son: viento de componente note con rachas moderadas a fuertes, lluvias ligeras aisladas al paso del frente, principalmente sobre la región montañosa y sur del estado, así como un descenso de temperatura.

La baja en el termómetro se espera principalmente a partir de este domingo y por región serán: norte, de 8 a 10 grados; zona metropolitana, 8 a 10 grados; oriente, de 10 a 12 grados; citrícola, de 8 a 10 grados, región montañosa, de 2 a 4 grados y sur, de 4 a 6 grados.

Las rachas de viento ocasionaron un incendio sobre la Autopista al Aeropuerto en la maleza que está a un lado de la carretera.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
