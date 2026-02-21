Reportan rachas de viento y descenso en la temperatura por Frente Frío 37, en NL este sábado

La entrada del Frente Frío 37 en la región trajo como resultado este sábado un descenso en la temperatura, así como la presencia de rachas de viento, en Nuevo León.

Protección Civil del estad alertó que la masa de aire ártica se encuentra ingresando sobre el estado.

Los efectos que se esperan son: viento de componente note con rachas moderadas a fuertes, lluvias ligeras aisladas al paso del frente, principalmente sobre la región montañosa y sur del estado, así como un descenso de temperatura.