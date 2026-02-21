Mujer abandona a su bebé en plaza de San Nicolás tras discutir con su pareja; autoridades resguardan a menor
Minutos después apareció la madre de la menor, quien señaló que tras discutir con su pareja dejó a su hija en el parque.
Una intensa movilización policial se registró en la colonia Iturbide tras el hallazgo de una menor de edad que se encontraba sola en su carriola; las autoridades ya investigan el paradero de los familiares.
Resumen del hallazgo en San Nicolás
En un hecho que ha conmocionado a los vecinos de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, elementos de la policía municipal localizaron a una bebé de aproximadamente cinco meses de edad abandonada en una plaza pública. El reporte se dio durante la tarde de este sábado, activando de inmediato los protocolos de protección a menores.
Los hechos: ¿Cómo fue encontrada la menor?
El hallazgo ocurrió en un parque ubicado en el cruce de las calles Jorge Treviño y Arturo B. de la Garza, en la colonia Iturbide. Según los reportes preliminares:
El reporte: Ciudadanos que transitaban por la zona alertaron a las autoridades al notar que la pequeña estaba sin la supervisión de un adulto
La escena: La bebé se encontraba recostada en su carriola, sin signos aparentes de violencia física.
Primeros auxilios: Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio para valorar el estado de salud de la menor, confirmando que se encontraba estable, aunque bajo observación.
Intervención de las autoridades y el DIF
Tras el resguardo inicial por parte de la Policía de San Nicolás, el caso fue turnado a las instancias correspondientes para garantizar la integridad de la infante:
Resguardo: La bebé fue puesta a disposición del DIF Capullos, donde recibirá atención médica y psicológica integral.
Investigación: La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ha iniciado una carpeta de investigación para identificar a los padres o tutores y determinar si se trata de un caso de abandono u omisión de cuidados.
Cámaras de seguridad: Se están revisando las grabaciones de las cámaras del C4 cercanas a la plaza para rastrear quién dejó la carriola en el lugar.
Nota importante: Hasta el momento, ninguna persona se ha presentado ante las autoridades para reclamar a la menor o brindar información sobre su identidad.
¿Qué sigue en el caso?
Las autoridades estatales exhortan a la ciudadanía a aportar cualquier información que ayude a dar con el paradero de la familia de la menor. El delito de abandono de personas en Nuevo León conlleva sanciones penales severas, especialmente cuando se trata de menores de edad incapaces de cuidarse por sí mismos.