Mujer abandona a su bebé en plaza de San Nicolás tras discutir con su pareja; autoridades resguardan a menor

Una intensa movilización policial se registró en la colonia Iturbide tras el hallazgo de una menor de edad que se encontraba sola en su carriola; las autoridades ya investigan el paradero de los familiares.

Resumen del hallazgo en San Nicolás

En un hecho que ha conmocionado a los vecinos de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, elementos de la policía municipal localizaron a una bebé de aproximadamente cinco meses de edad abandonada en una plaza pública. El reporte se dio durante la tarde de este sábado, activando de inmediato los protocolos de protección a menores.