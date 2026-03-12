Reportan renuncia de Óscar Rentería Schazarino como titular de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa

El general activo de brigada Óscar Rentería Schazarino, quien permaneció en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) de Sinaloa por casi quince meses, se separó del cargo sin que se conozca los motivos de su renuncia.

Preliminarmente se conoce que el militar presentó su renuncia ante el Gobierno de Sinaloa, lo que hace presumir que vuelva al servicio activo, luego de haber suplido en el cargo al general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, quien fue separado del cargo, a solo tres meses de haber estallado el conflicto armado entre los grupos de los “Chapitos” y la “Mayiza”, tras la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Hasta el momento, el Gobierno de Sinaloa no ha detallado públicamente las razones de la renuncia del funcionario. Aunque versiones extraoficiales en medios de comunicación apuntan a que se trate de una decisión por motivos personales y con la posibilidad de que el mando militar asuma nuevas responsabiliades dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Cabe destacar que el nombramiento de quien sea el próximo titular de la SSP Sinaloa podrá darse a conocer el próximo lunes 16 de marzo, lo que marcará un nuevo ajuste dentro de la estrategía del gobierno estatal.

ÓSCAR RENTERÍA, EL TERCER SECRETARÍO DE ROCHA MOYA

Durante la ceremonia de toma de protesta del cargo de Renteria Schazarino, el pasado 21 de diciembre del 2024, se destacó que contaba con el apoyo del Gabinete Nacional de Seguridad y su elección surgió en una reunión de un grupo de elite.

Al tomarle la protesta al nuevo funcionario, en una ceremonia celebrada en las instalaciones de la Novena Zona Militar, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, citó que tras una evaluación de lo que se vive, se tomó la decisión de realizar cambios en los mandos de la Policía Estatal Preventiva, para después practicar los ajustes necesarios

En el evento, en el que estuvo presente, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, los mandos militares, de la Guardia Nacional y Marina afirmó que la cooperación en los operativos de las fuerzas federales en el estado se ha visto y sentido de forma importante, puesto que no han dejado de tener la observancia de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

