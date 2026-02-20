Reportan secuestro y asesinato de hijo de ex senador panista

Un hijo del ex senador panista colimense y ex candidato a Gobernador, Jorge Luis Preciado, fue secuestrado en Minatitlán, Colima, en la primera semana de febrero, y asesinado y calcinado en Jalisco.

El reporte del hecho fue notificado a legisladores federales del blanquiazul el 14 de febrero informándoles que el cuerpo de la víctima fue hallado en una camioneta en San Pedro Toxín, en Tolimán, Jalisco, en los límites con Colima, confirmaron fuentes panistas a REFORMA.

Tolimán es municipio vecino de Minatitlán, Colima.

Preciado publicó el 15 de febrero un mensaje -dirigido a su esposa- en el que externó su dolor y dijo estar viviendo “uno de los días más tristes” de su vida.

“Hoy, cuando parece que todo el mundo celebra el amor con flores, risas y promesas ligeras, yo he vivido uno de los días más tristes de mi vida. Y aun así, en medio de esta tristeza que me aprieta el pecho, hay una verdad que se impone con una fuerza absoluta: si no fuera por ti, por tus palabras, por tus consejos, por ese amor tuyo que no se cansa, no sé en qué lugar de mí estaría ahora. No sé cómo habría logrado sostenerme sin enloquecer”, posteó Preciado.

Ayer, el Fiscal de Jalisco, Salvador González, dijo que en la zona de San Pedro Toxín se localizó un vehículo quemado cuya propiedad no se había podido acreditar. Según el funcionario, no se encontró ningún cuerpo.