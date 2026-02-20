$!Fiscal de Jalisco dice no tener información del caso Kovay Gardens, investigado por EU y ligado al CJNG

FRAUDES INMOBILIARIOS SÍ HAN SIDO DETECTADOS EN LA ENTIDAD

“De esta (investigación) que están sacando ahorita no, pero sí tenemos algunas carpetas de denuncias relacionadas con ello; específicamente de estas ahorita no tengo información” , declaró al ser cuestionado sobre el anuncio realizado en Washington.

El funcionario explicó que, aunque la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 17 empresas y cinco personas físicas vinculadas al esquema, la Fiscalía estatal no recibió notificación formal sobre ese caso específico.

Tras la revelación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre una red de fraude en tiempos compartidos vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación en la región de Puerto Vallarta, el fiscal estatal de Jalisco, Salvador González de los Santos, afirmó que su dependencia no tiene información sobre la investigación relacionada con el complejo turístico Kovay Gardens.

El fiscal reconoció que en Jalisco se han identificado prácticas fraudulentas relacionadas con la oferta de desarrollos inmobiliarios o tiempos compartidos inexistentes o con condiciones engañosas.

“Son prácticamente fraudes. Ofrecen departamentos o tiempos compartidos y mucha gente a veces cae”, señaló.

También indicó que existe disposición para colaborar con autoridades estadounidenses cuando hay solicitudes formales de información.

“Cuando nos piden información o colaboración siempre los hemos ayudado, de igual manera que ellos nos auxilian en muchas ocasiones con información”, afirmó. Hasta el momento, agregó, no se ha recibido requerimiento específico por la red señalada en Puerto Vallarta.

SANCIONA GOBIERNO ESTADOUNIDENSE A 17 EMPRESAS MEXICANAS, 5 PERSONAS Y UN COMPLEJO

El Departamento del Tesoro informó que sancionó a 17 empresas mexicanas, cinco personas y al complejo Kovay Gardens, al identificarlo como parte de una estructura de fraude de tiempo compartido operada por el CJNG desde la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.

Las medidas se sustentan en órdenes ejecutivas orientadas a combatir la proliferación de drogas ilícitas y el financiamiento de organizaciones consideradas terroristas por el gobierno estadounidense.

Según las autoridades de ese país, el CJNG diversificó sus fuentes de ingresos mediante esquemas inmobiliarios dirigidos principalmente a ciudadanos estadounidenses, muchos de ellos adultos mayores.

ESQUEMA DE FRAUDE SE APOYA EN CENTRO DE LLAMADAS EN PUERTO VALLARTA

De acuerdo con la investigación, lo que comenzó como estafas telefónicas evolucionó hacia una estructura que genera cientos de millones de dólares. La operación se apoya en centros de llamadas ubicados en la zona metropolitana de Puerto Vallarta, desde donde operadores bilingües contactan a propietarios de tiempos compartidos en Estados Unidos y Canadá.

Los supuestos agentes ofrecen comprar, rentar o gestionar legalmente propiedades, pero solicitan pagos anticipados por conceptos inexistentes, como impuestos o gastos de cierre. Los recursos se dispersan a través de empresas fachada del sector turístico, inmobiliario y financiero.

El Departamento del Tesoro sostiene que este modelo permite revictimizar a los afectados durante años.

PAPEL DEL COMPLEJO KOVANY GARDENS

Las autoridades estadounidenses señalaron que Kovay Gardens operó bajo un esquema “integrado verticalmente”. Según la investigación, el complejo captaba compradores mediante ventas engañosas, incluidas promesas falsas de rentabilidad por semanas no utilizadas y cargos indebidos a tarjetas de crédito.

Posteriormente, la base de datos de clientes habría sido compartida con centros de llamadas vinculados al CJNG para ejecutar fraudes de reventa.

Entre los sancionados figura el fundador del complejo, Carlos Humberto Rivera Miramontes, hijo del exgobernador de Jalisco Carlos Rivera Aceves, así como operadores regionales ligados al cártel en Nayarit bajo el mando de Audias Flores Silva.

OBJETIVO DE LAS SANCIONES FINANCIERAS

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que la acción busca desmantelar las fuentes de financiamiento del CJNG, tanto por el tráfico de fentanilo como por actividades de fraude financiero.

Como resultado, quedaron bloqueados los bienes e intereses de las personas y empresas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses, además de prohibirse cualquier transacción con los incluidos en la Lista de Nacionales Especialmente Designados.