Reportó Pemex ganancias 10 veces mayores a las reales ante la BMV en 2023

En tanto, en 2023 reportó utilidades 10 veces mayores a las que realmente obtuvo, detectó Grupo REFORMA al comparar los reportes no dictaminados y dictaminados de la empresa.

En 2018, 2020, 2021 y 2024, cuando el director de Pemex era Octavio Romero Oropeza, durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como en 2025, con Víctor Rodríguez Padilla al frente, la petrolera registró pérdidas mayores a las reportadas inicialmente a los reguladores.

Pemex reportó una situación financiera mejor a la que realmente tenía debido a un débil control de registros contables, reconoció la propia empresa.

Ese año, Pemex informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que había obtenido una utilidad neta de 110 mil millones de pesos; sin embargo, la auditoría realizada a los estados financieros arrojó que, en realidad, fue de 8 mil 151 millones.

Además, en 2024, la petrolera señaló que había perdido 620 mil 600 millones de pesos durante ese año, cuando el reporte auditado indicó que fueron 780 mil 600 millones de pesos, es decir, 160 mil millones más que lo registrado inicialmente.

El año pasado, Pemex presentó la misma inconsistencia, pues reportó a la Bolsa una pérdida de 45 mil millones de pesos, mientras que la empresa auditora la ubicó en 81.7 mil millones.

En los costos de ventas, operación e ingresos se registraron situaciones similares, en las que se recortaron pérdidas y se sobreestimaron beneficios durante el periodo mencionado.

“Debido a la debilidad material identificada, Pemex concluyó que su control interno sobre la información financiera no era efectivo al 31 de diciembre de 2025”.

“Aunque se están desarrollando varias medidas para subsanar la debilidad material, no es posible asegurar que se implementen con éxito, ni que no surjan otras debilidades en el futuro”, expuso la petrolera en su reporte.

Gonzalo Monroy afirmó que la parte más grave es que los sistemas que tiene Pemex para sus estados contables están muy expuestos a la manipulación manual por parte de algún funcionario menor.

“En términos de gobernanza, la parte contable interna está fallando, sobre todo en el registro de costos de ventas, donde están metiendo mano sin que nadie se dé cuenta”, expuso.