Se compromete Sheinbaum a revisar descuentos en pensiones de Pemex

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    La mandataria federal indicó que pidió un informe a la CFE y Pemex de la cantidad de pensionados que se les está aplicando esta nueva ley. Cuartoscuro
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La presidenta recordó que esta reforma establece que ninguna pensión puede ser mayor a la mitad del salario que reciba

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a revisar recortes que de manera injusta se estén aplicando a algunos jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) tras la aplicación de la reforma constitucional para eliminar las llamadas “pensiones doradas”.

En conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal recordó que esta reforma establece que ninguna pensión puede ser mayor a la mitad del salario que reciba la presidenta de la República, es decir, arriba de 70 mil pesos al mes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/indep-realizara-subasta-de-211-inmuebles-el-28-de-mayo-habra-casas-locales-comerciales-y-terrenos-GC20770170

La mandataria federal indicó que pidió un informe a la CFE y Pemex de la cantidad de pensionados a los que se les está aplicando esta nueva ley, y señaló que si hay algún error se corregirá.

“Estamos haciendo una valoración, me han visto en las giras que hemos tenido. Recuerden que hicimos un cambio constitucional que establece que una pensión no puede ser mayor de la mitad del salario de la Presidenta y estamos revisando de acuerdo con lo que nos dicen”.

“Pedí a CFE y a Pemex principalmente a cuánta gente se le disminuyó y cuánto se le disminuyó de sus pensiones, pero no se recortó a menos de 70 mil y en todo caso se revisaría. Tiene que ser lo que dice la Constitución, si hay algún error se tiene que corregir y de todas maneras se va a revisar”.

REFORMA IMPACTA A JUBILADOS DE PEMEX, CFE Y OTROS

La reforma contra las llamadas “pensiones doradas” fue impulsada este año por el gobierno federal, con la finalidad de que ninguna pensión pública pueda superar el equivalente a 50 por ciento del salario presidencial, unos 70 mil pesos mensuales.

La reforma impactó principalmente a jubilados de Pemex, CFE y otros organismos descentralizados con pensiones superiores al nuevo límite constitucional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/uif-confirma-congelamiento-de-cuentas-de-ruben-rocha-moya-y-funcionarios-de-sinaloa-senalados-por-eu-EC20771555

Tras su entrada en vigor, grupos de jubilados han realizado protestas y promovieron recursos legales al acusar reducciones de hasta 60 por ciento en sus ingresos y errores en la aplicación de descuentos.

Este lunes, Sheinbaum aseguró que, según los primeros reportes del Gobierno, las pensiones no fueron reducidas por debajo del nuevo tope constitucional. “No se recortó a menos de 70 mil”, afirmó.

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