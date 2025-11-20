Representantes de la Iglesia se reúnen con madres buscadoras

México
/ 20 noviembre 2025
    Representantes de la Iglesia se reúnen con madres buscadoras
    20 de noviembre del 2025. Representantes de colectivos de familias buscadoras de desaparecidos de varios estados del país, se reunieron con Javier Acero Pérez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, y Jorge Atilano González, director ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz, para presentar estrategias para agilizar la búsqueda de desaparecidos, que posteriormente serán entregadas a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. FOTO: EL UNIVERSAL | Enrique Gómez

La iglesia sirvió de intermediarios entre las autoridades y las madres buscadoras, en materia sobre los protocolos de búsqueda e identificación de desaparecidos

Colectivos de familias buscadoras de desaparecidos de varios estados del país, se reunieron con Javier Acero Pérez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, y Jorge Atilano González, director ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz, para presentar estrategias para agilizar la búsqueda de desaparecidos, que posteriormente serán entregadas a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Acusaron que las autoridades de todos los niveles de gobierno están rebasadas por la carga de trabajo, y la falta de personal, de recursos y tecnología; y en otros casos, no atienden a los familiares de las víctimas que acuden a denunciar una desaparición.

TE PUEDE INTERESAR: Madres en Resistencia de Chiapas se mantienen en plantón por 21 días frente a la FGE

Entre las propuestas que se plantearon, están la creación de unidades municipales de búsqueda, realizar mesas de trabajo con los gobiernos estatales, instalar buzones de paz en iglesias y reclusorios para recibir denuncias anónimas de fosas, e invertir en tecnología para que las autoridades tengan herramientas para realizar las investigaciones.

El padre Jorge Atilano refirió que la Secretaría de Gobernación les pidió ser intermediarios entre los colectivos que acompaña la Iglesia y las autoridades, para presentar propuestas.

Y señaló que ‘la desaparición tiene que ver con tres grandes crisis. Hay una crisis de las fiscalías, lo que encontramos en las fiscalías es que no hay quien sancione la mala actuación, ni quién sancione la omisión, por el discurso y con el tema de la autonomía, se han hecho unas instancias intocables’.

La segunda crisis es la crisis de seguridad, lo vemos en los territorios, han encontrado en las alcaldías un modo de hacerse de recursos públicos para financiar sus negocios y sus grupos delictivos, y eso lo estamos notando porque hay más extorsión en el país’, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Hackean cuentas de Madres Buscadoras; Ceci Flores alerta: ‘Nos quieren callar’

Aseveró que las autoridades tampoco cuentan con herramientas para identificar los restos que son encontrados, por lo que permanecen en fosas comunes y no se entregan a los familiares que los buscan.

La tercera crisis es la crisis forense, no existe las herramientas para la identificación de los cuerpos, hay muchos de sus familiares que están en fosas por no tener la tecnología y el acceso a estos recursos, están sin saber quiénes son y eso me parece una gran omisión del Estado’, lamentó.

Temas


Colectivos
Desaparecidos
Religión

Localizaciones


México

true

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La presidenta Sheinbaum encabezó el desfile por el 115 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en la Plaza de la Constitución.

Se equivoca quien convoca a la violencia y alienta el odio: Claudia Sheinbaum
Empresarios piden analizar a fondo la propuesta de jornada de 40 horas antes de su aprobación.

Coahuila: Industriales alertan por alza de costos ante jornada laboral de 40 horas
La FGJCDMX detuvo a Luis “N” por su presunta participación en el feminicidio de Amanda Castro Rossab, hallada sin vida en la colonia Vista Alegre el 24 de octubre.

Detienen al hombre de la túnica negra que asesinó a Amanda en calles de la alcaldía Cuauhtémoc

Conoce cómo y por qué Pancho Villa invadió Estados Unidos en 1916 con 500 hombres, un hecho histórico que redefinió la relación México–EU y originó la Expedición Punitiva.

Pancho Villa, el mexicano que invadió Estados Unidos con 500 hombres
El mundo está a tan solo unas horas de conocer quién es la ganadora oficial del certamen Miss Universo en su edición número 74

Miss Universo 2025: Dónde y a qué hora ver HOY la gran coronación desde México
Motociclistas circulan en vías urbanas de Coahuila, donde se registra la mayor incidencia de accidentes.

Coahuila: crece 34% el número de motociclistas lesionados en Saltillo, llaman a legislar
Mourinho será una de las voces expertas de Televisa que acompañarán el camino hacia la Copa del Mundo 2026.

¡Refuerzo bomba de Televisa! José Mourinho será analista de TUDN para el Mundial 2026
Un estudio internacional reveló que consumir un hot dog puede quitar minutos de vida debido a su carga de sodio, grasas saturadas y aditivos.

¿Por qué comer un hot dog te puede quitar tiempo de vida?... esto dice las ciencia