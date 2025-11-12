Hackean cuentas de Madres Buscadoras; Ceci Flores alerta: ‘Nos quieren callar’

HERMOSILLO, SON.- La activista y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Patricia Flores Armenta, denunció que las páginas oficiales de la organización fueron hackeadas y que, tras este ataque, comenzaron a recibir amenazas directas de muerte contra su integridad y la de otras integrantes.

“Estamos recibiendo amenazas de que nos van a buscar, cuando nosotras somos las buscadoras. Nos quieren callar, pero no lo van a lograr”, advirtió en un video publicado en redes sociales.

Flores explicó que el ataque ocurrió poco después de que convocara a víctimas, asociaciones civiles y activistas a unirse “en una sola voz y una sola lucha” para visibilizar la crisis de desapariciones en México.

TE PUEDE INTERESAR: PRI y PAN exigen frenar ‘miedo oficial’ y dejar libre la marcha de la Generación Z

Desde entonces -dijo- ha enfrentado represión, amenazas y campañas para silenciar una labor de más de una década: “Han querido callar una lucha de diez años, una lucha para darle voz a los desaparecidos y acompañar a las madres que no tienen apoyo de las autoridades”.

La activista recordó que busca a sus dos hijos desaparecidos: Alejandro Guadalupe Islas Flores, visto por última vez en 2015 en Los Mochis, Sinaloa, y Marco Antonio Sauceda Rocha, desaparecido en 2019 en Bahía de Kino, Sonora.

TE PUEDE INTERESAR: Kenia López: ‘Los mexicanos ya podrán quejarse de los diputados que no actúan con ética’

Denunció que el robo de las cuentas -que sumaban más de tres millones de seguidores- busca frenar su trabajo y eliminar la visibilidad del movimiento:

“Nos quitan la oportunidad de seguir alzando la voz, pero no nos van a callar. Vamos a empezar de cero, con más fuerza, con más amor y con más experiencia”.

TE PUEDE INTERESAR: Exigen frenar asesinatos de funcionarios con nueva comisión

El 8 de noviembre, Flores volvió a pronunciarse en redes sociales para señalar que el hackeo coincidió con la convocatoria que hizo para reunir a víctimas, activistas y expertos en seguridad.

“El día que convoqué a unirnos, me hackearon todas las páginas. Comenzó una campaña para normalizar que maten y desaparezcan a nuestros hijos”, escribió.

La fundadora del colectivo aseguró que las amenazas son parte de una estrategia para desmantelar un movimiento que ha exhibido el abandono institucional y la violencia que viven las familias de personas desaparecidas.

TE PUEDE INTERESAR: PRI y PAN exigen frenar ‘miedo oficial’ y dejar libre la marcha de la Generación Z

“Nos quieren callar robando nuestras redes, pero no pueden robarnos la fuerza. No voy a dejar de buscar a mis desaparecidos porque me hayan quitado una página”.

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora anunció que ya trabaja en la creación de nuevas páginas y canales de comunicación para continuar su labor de rastreo y acompañamiento a víctimas. Con información de El Universal