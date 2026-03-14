Reprocha Sergio Mayer ser el único morenista señalado

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México
/ 14 marzo 2026
    Reprocha Sergio Mayer ser el único morenista señalado
    En entrevista, Mayer reconoció que su decisión de solicitar licencia temporal a la Cámara de Diputados para participar en el reality show “La Casa de los Famosos” pudo no ser vista como ética. REFORMA

Aunque adelantó que asumirá las consecuencias de sus decisiones, el legislador dijo estar tranquilo porque, aseguró, actuó conforme a la ley

El diputado Sergio Mayer, de Morena, criticó que, pese a que dentro del partido existen señalamientos contra otros militantes por presuntos delitos como lavado de dinero, peculado, nepotismo e incluso agresiones sexuales, la dirigencia se haya centrado sólo en su caso.

”Hay presuntas acusaciones en todos los rubros, contra diputados, senadores, Gobernadores y Presidentes Municipales, relacionadas con peculado, lavado de dinero, agresiones sexuales, nepotismo y muchas otras cosas”, afirmó.

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En entrevista, Mayer reconoció que su decisión de solicitar licencia temporal a la Cámara de Diputados para participar en el reality show “La Casa de los Famosos” pudo no ser vista como ética por algunos ciudadanos, por lo que ofreció una disculpa.

No obstante, argumentó que lo hizo por motivos económicos. “Quizá para algunas personas no haya sido ético y les ofrezco una disculpa. Fueron dos semanas. En mis dos Legislaturas nunca había solicitado licencia para nada. Hay quienes lo hacen incluso con goce de sueldo. Es la primera vez que lo hago y lo reconozco: fue por un tema personal, meramente económico, porque no está fácil la situación que estoy viviendo en este momento”, expresó.

Aunque adelantó que asumirá las consecuencias de sus decisiones, el legislador dijo estar tranquilo porque, aseguró, actuó conforme a la ley e informó previamente de su licencia al coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, y a la presidenta del partido, Luisa MarÌa Alcalde, quien incluso, afirmó, le deseÛ suerte.

Explicó que su intención era reincorporarse a sus actividades legislativas el martes o miércoles de la semana pasada; sin embargo, decidió posponer su regreso tras enterarse de que no había acuerdos para aprobar la reforma electoral y del proceso interno iniciado en su contra.

Mayer aseguró que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación formal de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena ni de la dirigencia del partido sobre el procedimiento en su contra.

Detalló que por la mañana conversó con Monreal, quien le informó que el grupo parlamentario lo recibirÌa como siempre.

El legislador acusó que, pese a haber sido un diputado disciplinado, existe un ala radical dentro de Morena que lo acusó de impedir que su suplente, Luis Morales Flores, asumiera la curul y de retirarle la oficina, cuando ni siquiera lo conocía.

”Me ponen como el villano junto a un pobre ciudadano indígena, donde yo lo agredo, lo miro por encima y le quito su curul. Imagínate, no hay forma de defender algo asÌ. Ante los ciudadanos quedo como el villano”, cuestionó.

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