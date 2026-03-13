Monreal les recuerda el ‘pacto’ de 2024 y exige al PT y Verde apoyar el plan B electoral

CDMX.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, hizo un nuevo llamado a los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) para que apoyen la nueva iniciativa de reforma electoral del Ejecutivo.

Al referirse al planteamiento que se ha identificado como plan B, el legislador afirmó que, aunque Morena no tiene injerencia en las decisiones de sus aliados, sí puede convocarlos a acompañar la propuesta. “Nosotros no tenemos ninguna injerencia, pero sí podemos hacer un llamado amplio al PT y al Verde para que intenten acompañarnos en este llamado Plan B de la reforma electoral, pero es una decisión de ellos”, declaró.

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Monreal agregó que, desde su perspectiva, respaldar la iniciativa es “lo correcto” y “lo conveniente”, al insistir en que la definición final corresponde a cada partido.

En su mensaje, el diputado recordó que PT, PVEM y Morena suscribieron un compromiso por escrito en 2024 para acompañar las iniciativas del gobierno federal.

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“Todos firmamos hacia el mes de marzo-abril del año 24 un compromiso por escrito, todos, PT, Verde y Morena, de que acompañaríamos todas sus iniciativas”, señaló.

El coordinador parlamentario sostuvo que Morena actuará “con consecuencia y con coherencia” frente a ese acuerdo y afirmó que su bancada respaldará la propuesta del Ejecutivo.

“Nosotros vamos a actuar con consecuencia y con coherencia, no vamos, de ninguna manera, a dejarla sola”, expresó al referirse al acompañamiento a la Presidenta y a la agenda legislativa.